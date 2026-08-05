夫妻的博弈丨高海寧馬國明新劇被指抄襲　粉絲反擊列8大差異平反

由無綫（TVB）與優酷（YOUKU）聯合出品、鍾澍佳總監製、黃國輝監製及梁敏華總編劇的重頭劇《夫妻的博弈》，日前於翡翠台隆重首播。劇集由高海寧、馬國明、郭柏妍、黃智賢、陳曉華、張頴康、游嘉欣及鄧智堅領銜主演。

由高海寧、馬國明等主演的《夫妻的博弈》，日前於翡翠台隆重首播。（微博圖片）

陷入《和我老公結婚吧》抄襲疑雲

故事講述罹患癌症的姜幸如Senna（高海寧 飾）撞破丈夫Mark（張頴康 飾）與閨密潘雪文Sherman（郭柏妍 飾）的姦情後離奇遇上車禍，驚醒後發現自己的坎坷經歷竟是一場「預知夢」。不過，劇集自7月於內地率先開播以來，便因核心設定與2024年朴敏英主演的人氣爆款韓劇《和我老公結婚吧》極為相似，因而捲入抄襲爭議。對此，男女主角高海寧與馬國明皆否認抄襲，高海寧更強調港版故事更貼地且具備濃厚港味。

2024年朴敏英主演的人氣爆款韓劇《和我老公結婚吧》。（TVN)

2025年日版翻拍的《和我老公結婚吧》。（網上圖片）

劇迷整理8大「港韓版本」關鍵差異

為反擊抄襲批評，不少支持者整理出8個與韓版截然不同的設定細節，力撐TVB。

1. 開場視覺與病床造型

韓版《和我老公結婚吧》：朴敏英飾演的姜智媛病重登場時，身穿寬鬆病人服、素顏面色蒼白，甚至特別為戲暴瘦，營造極度可憐、無助且絕望的底層病患形象。

朴敏英飾演的姜智媛病重登場時，面色十分蒼白。（《和我老公結婚吧》截圖）

港版《夫妻的博弈》：高海寧飾演的姜幸如雖然同樣以重病開場，但身穿質感針織毛衣，整體氣質與妝容依然俐落乾淨，著重呈現職場精英即使身患重病仍不失尊嚴與氣場的「女強人」形象。

高海寧飾演的姜幸如雖然同樣以重病開場，但身穿質感針織毛衣。（《夫妻的博弈》截圖）

2. 婚禮關鍵角色與造型

韓版：婚禮戲份中設有奶奶角色並明確登場，是推動劇情的關鍵配角；此外，新娘姜智媛在婚禮上並無佩戴眼鏡。

姜智媛婚禮戲份中出現了奶奶這一推動劇情的關鍵配角。（《和我老公結婚吧》截圖）

港版：製作團隊刻意將奶奶角色從婚禮場景中移除，姜幸如亦佩戴上了眼鏡。從場景佈置到人設細節，皆有意識地避開韓版的標誌性畫面。

港版將奶奶角色從婚禮場景中移除，高海寧飾演的姜幸如則佩戴上了眼鏡。（《夫妻的博弈》截圖）

3. 穿越時間跨度

韓版：時間跨度設定為回到10年前，女主角姜智媛擁有充裕的時間進行人生重組與復仇部署。

韓版時間跨度設定為回到10年前。（《和我老公結婚吧》截圖）

港版：時間線大幅壓縮至5年前。復仇計劃的執行窗口收窄，令劇集整體的敘事張力與節奏感更為緊湊，走出不一樣的結構路線。

港版的時間線大幅壓縮至5年前。（《夫妻的博弈》截圖）

4. 時間線覺醒契機

韓版：姜智媛透過看見2013年的一則廣告，藉此確認自己成功回到了10年前。

姜智媛是看見2013年的一則廣告，藉此確認自己成功回到了10年前。（《和我老公結婚吧》截圖）

港版：女主角姜幸如則是看到朋友參加香港在地綜藝節目《中年好聲音》的畫面來確認時間線。此改動避開了韓版經典場景，同時融入香港觀眾熟悉的本土元素，大增港味。

姜幸如則是看到5年前周吉佩奪《中年好聲音》冠軍的畫面來確認時間線。（《夫妻的博弈》截圖）

5. 身份背景與病房規模

韓版：女主角朴敏英患病時入住6人大病房，藉此突顯其平凡與無助的社會背景。

女主角朴敏英患病時入住的是6人大病房。（《和我老公結婚吧》截圖）

港版：高海寧飾演的姜幸如住在單人VIP病房，反映其「廣告界女強人」的高貴定位與經濟實力，並為後續的職場劇情發展鋪墊合理基礎。

高海寧飾演的姜幸如住在單人VIP病房。（《夫妻的博弈》截圖）

6. 角色命名

韓版：主要角色名稱分別為姜智媛、朴敏煥、鄭秀敏、劉志赫。

《和我老公結婚吧》主要角色名稱分別為姜智媛、朴敏煥、鄭秀敏、劉志赫。（TVN）

港版：主要角色改稱為姜幸如（高海寧飾）、葉家謙（馬國明飾）、陳浩恩（何廣沛飾）、潘雪文（郭柏妍飾）。除了女主角皆姓「姜」之外，所有角色名稱系統均已重新設計進行切割。

《夫妻的博弈》主要角色改稱為姜幸如（高海寧飾）、葉家謙（馬國明飾）、陳浩恩（何廣沛飾）、潘雪文（郭柏妍飾）。（微博圖片）

7. 語言與對白風格

韓版：全劇以韓文對白演繹，帶有韓劇特有的戲劇情感張力與獨特節奏。

《和我老公結婚吧》海報（TVN）

港版：全程使用廣東話，融入大量香港在地俚語與日常生活表達方式，大幅增強在地觀眾的代入感與親切感。

《夫妻的博弈》劇照（截圖）

8. 片尾曲風格

韓版：片尾曲〈戀劇〉由44歲資深女歌手LYn主唱，整體曲風偏向成熟與抒情路線。

《和我老公結婚吧》片尾曲〈戀劇〉由44歲資深女歌手LYn主唱，整體曲風偏向成熟與抒情路線。（IG@lovelyn_i)

港版：片尾曲〈S.H.E.R.O.〉則由《聲夢傳奇》姚焯菲、鍾柔美與詹天文三位年輕女歌手合體演唱，風格充滿青春活力，藉年輕歌手加持吸引廣泛觀眾群。

《夫妻的博弈》片尾曲〈S.H.E.R.O.〉則由《聲夢傳奇》三小花姚焯菲、鍾柔美與詹天文合體演唱，風格充滿青春活力。（TVB）

預告片疑改「預知夢」避爭議

目前網民對於劇集的爭議意見兩極，有人質疑劇集缺乏原創性，但亦有人認為改動已經足夠走出港版路線。值得注意的是，最新預告片已將原本常見的「重生」設定調整為「預知夢」（對白由「我真的死過翻生？」改為「為什麼這個夢這麼真實？」），被不少網民視為製作方希望藉此降低抄襲疑慮的改動。

網民質疑《夫妻的博弈》抄襲。（threads截圖）

網民質疑《夫妻的博弈》抄襲。（threads截圖）

雖然兩劇在故事大框架（如癌症、背叛、重生/預知）上有所重疊，但從詳細設定可看出，《夫妻的博弈》在許多細節上均融入了港劇獨有的職場文化、在地綜藝元素與明快節奏，走出了獨具「港味」的路線。