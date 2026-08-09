葉璇霸氣力撐短劇叫同行放低包袱　罕剖白父親逝世成人生唯一挫折

現年46歲的昔日TVB當家花旦葉璇，1999年奪得國際華裔小姐冠軍兼「最具古典美態獎」，獲邵逸夫親點簽約，憑《封神榜》、《再生緣》等神劇奠定「古典美人」地位。近日她憑短劇《少夫人來自東北》中豪門奶奶「何月梅」一角翻紅，受訪時更是霸氣發聲，強烈力撐短劇正是娛樂圈創作的大勢所趨！



葉璇飾演豪門奶奶何月梅。（小紅書@葉璇）

力撐短劇是創作未來

葉璇在訪問中直言：「水往低處流，人往高處走，這是必然的。如果通過我的呼籲，更多人放下心裏的障礙和包袱，能來那就更好了。」她力撐短劇的形式給予每個創作者極致公平的展示平台，表示「短劇就是創作的未來」！更笑言自己身在每一個「風口浪尖」都未曾缺席，話劇、歌劇以至粵劇都一一涉獵過，直言好故事從不分載體長短：「即便是小品，短到十分鐘八分鐘也可以很經典，不是時長問題，是劇本好不好、才華夠不夠的問題！」

葉璇力撐短劇是創作未來。（小紅書@紅果短劇圈）

葉璇笑言自己身在每一個「風口浪尖」都未曾缺席。（小紅書@紅果短劇圈）

罕剖白父親逝世乃人生唯一挫折

事業上一向勇往直前的葉璇，訪談中亦罕有揭開內心最脆弱的一面，坦言父親離世是她人生中唯一稱得上挫折的事。向來自信爆棚的她語帶哽咽表示：「客觀來說我沒有遇過任何挫折，直到近年我父親生病去世，那是我唯一一個挫折。我再怎麼挑戰權威，也沒有辦法挑戰生命。」

罕剖白父親逝世乃人生唯一挫折。（小紅書@紅果短劇圈）

對待父親離世這件事葉璇還是會感到傷感。（小紅書@紅果短劇圈）

生化學霸傾全力難敵癌魔

本身修讀生物化學出身的葉璇，在父親罹患胰腺癌期間曾傾盡全力「自救」，憑專業知識親自翻查分子研究、鑽研藥物及論文，甚至四出尋訪全球頂尖名醫，卻始終無法扭轉乾坤挽回父親生命。她痛心道：「那是我唯一挑戰不了的領域，對於病痛和生命的失去。」坦言至今提及仍滿是傷感，但也學會化作成長的鎧甲，言辭間流露對父親的無限思念，亦讓人看到這位一代花旦堅強外表下鮮為人知的柔軟一面。

生化學霸傾全力難敵癌魔。（小紅書@紅果短劇圈）