吳謹言產後首秀化身女狀元！《御廷謠》聯手陳哲遠上演逆襲君臣戀

古裝復仇女王空降Viu！由陳哲遠和吳謹言領銜主演的全新權謀大劇《御廷謠》在幾乎零宣傳下突襲開播，首播即以驚人氣勢橫掃各大收視榜！劇集改編自行煙煙小說《江山為聘》，講述大寧王朝首位三元及第的女狀元孟廷輝（吳謹言飾），與表面溫吞實則城府極深的少年帝王英寡（陳哲遠飾），從君臣搭檔到並肩作戰、聯手肅清朝堂不公的熱血逆襲故事。接下來為你整理劇集五大亮點，以及觀眾熱討之處，一同感受Viu全新陸劇《御廷謠》的魅力。

《御廷謠》已在Viu上架。（公關提供）

孤女帝王不打不相識

《御廷謠》首周講述寒門孤女孟廷輝為籌科舉路費在書院兜售筆記，遭刺史外甥女蔣美兒霸凌搶奪準考證，她直接空手奪刀硬剛反殺。另邊廂，少年帝王英寡微服查軍械案遭刺客追殺，兩人意外在酒樓相遇，孟廷輝竟反手把他推出去擋刀，英寡認定孟廷輝滿口謊言，孟廷輝對陌生男子也充滿防備。

吳謹言聯手陳哲遠上演逆襲君臣戀。（公關提供）

之後孟廷輝為救好友捲入九幽軍械案，准考證被燒只能冒名趕考；英寡暗中觀察，發現她是打破朝廷世家壟斷的絕佳棋子！孟廷輝一路過關斬將，在科舉中嶄露頭角，更揭露舞弊黑幕，初踏京都進入察聞院；英寡則小試牛刀敲打權臣，兩人從互相利用逐漸生出默契。

孤女帝王不打不相識。（公關提供）

後來孟廷輝三元及第成為女狀元，正式上任察聞院主事，並以剷除橫行霸道的虎嘯幫為首要任務，這幫人為非作歹，背後靠山是卻左相徐亭。孟廷輝順藤摸瓜抓到虎嘯幫二把手，結果刑部暗中勾結，群臣隨即聯名上奏彈劾！稍後孟廷輝獲釋後重回察聞院，但她依舊堅持己見，認為法律不應保護惡人，更棒打虎嘯幫為民除害，圍觀百姓雖然拍手叫好，可是刑部尚書斥責、左相彈劾接踵而來；使英寡再次指她仗勢無法無天，這一次的憤怒更遠比上次複雜⋯⋯孟廷輝的逆襲才剛剛開始，她和英寡能否經得起權力與情感的雙重考驗呢？

孤女帝王不打不相識。（公關提供）

《御廷謠》 5大必睇位

1.吳謹言產後復出首部古裝大女主

從《延禧攻略》魏瓔珞到《墨雨雲間》薛芳菲，被封為「大女主逆襲專業戶」的吳謹言，這次在《御廷謠》飾演大寧首位三元及第的女狀元孟廷輝，有別過往多半為了復仇而生的悲情氛圍，這次她展現了大女主極強的自主與事業心，吳謹言形容角色「一刻都閒不下來」，網友也指孟廷輝一角非常討好：「吳謹言就是很適合演這種角色」、「角色智商在線，看得很爽」！陳哲遠在直播宣傳時點出吳謹言精準抓住了角色的「根」，讓觀眾對於角色引發共鳴。此外，一場牢獄戲中她被真蛇纏身，花絮中雖嚇得驚呼連連，但是在正式拍攝時她仍強忍恐懼完成，十分敬業。

吳謹言產後復出首部古裝大女主。（公關提供）

2.陳哲遠首次挑戰少年皇帝

繼人氣劇《偷偷藏不住》後，陳哲遠徹底顛覆形象，化身冷峻少年皇帝英寡。這是他第一次挑戰帝王角色，坦言起初接到角色時非常開心，以為能體驗呼風喚雨的感覺，沒想到真正投入拍攝後，帝王的身不由己徹底改變了他的認知。

劇中英寡14歲登基，沒兵權、沒心腹，陳哲遠形容這個角色最迷人之處在於其內在的「反骨」：表面沉穩克制，私下卻極具野心，願意為了天下百姓去改變舊有。有劇評人指出，陳哲遠的表演細節經得起推敲，從步伐的節奏、坐姿的鬆緊，到眼神收放的一瞬，他把力氣放在別人看不見的地方，為了演好一個講究禮法的皇帝，他連一個叉手禮都在直播時反覆練習了七八分鐘。

陳哲遠首次挑戰少年皇帝。（公關提供）

3.男女主雙強博弈勢均力敵

不同於一般古裝劇先戀愛後成長的設定，《御廷謠》以男女主雙強聯手的角度出發：帝王英寡一手推動女子科舉，遺孤孟廷輝憑藉過人才學成為大寧首位三元及第女狀元；她拒絕帝王冊封入宮，選擇進入獨立於兩相六部之外的察聞院。劇集將權力鬥爭、人物成長與情感發展交織在一起，感情線僅作為支線點綴，不存在女主依附帝王換取生存資源的老土情節。

男女主雙強博弈勢均力敵。（公關提供）

4.49歲郭品超逆生長搶盡風頭

如果說吳謹言與陳哲遠是《御廷謠》的品質保證，那麼豪華的配角陣容就是這部劇的隱藏彩蛋！劇組找來男神級演員郭品超特別演出宰相古欽一角，再加上盛一倫、梁永棋、趙昭儀等實力派演員助陣，讓整部劇的顏值與演技層次再上一層樓。

其中討論度最高的，絕對是飾演右相古欽的郭品超。劇中他初登場便以一襲飄逸白衣現身，氣質爆棚，讓不少網友驚嘆現年49歲的他保養得宜：「夢回當年《鬥魚》時」、「顏值不輸現在的流量小生」、「右相太帥了」，劇集開播後「郭品超逆齡」、「郭品超半百花美男」等關鍵字更一道登上微博熱搜！

49歲郭品超逆生長搶盡風頭。（公關提供）

5.開播即創收視奇蹟

《御廷謠》首周劇情精良、節奏明快，迅速交代朝廷局勢和主要人物關係，獲劇迷大讚：「主角的對手戲很有張力」、「沒有花費過多篇幅在鋪陳」、「劇情非常快速，絕不拖泥帶水」，勢不可擋！

隨著孟廷輝正式踏入朝廷，《御廷謠》將迎來更刺激的發展！劇集現已登陸Viu，香港觀眾即可緊貼進度。