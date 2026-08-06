田中圭捲永野芽郁不倫戀後復出　靠撲克副業與積蓄還清上億違約金

42歲的日劇男星田中圭在爆出與永野芽郁不倫戀沉澱一年後，於7月31日在東京都市劇場以舞台劇《媽媽，這是一首情歌》正式回歸娛樂圈。



根據《女性自身》與《日刊體育》綜合報導，田中圭早前因陷入不倫風波導致形象重創，除了形象代言遭撤換外，預定參演的電影也隨之降換角色，一時間失去不少工作機會。而這場風暴也讓田中圭面臨龐大的經濟壓力，隨之產生的賠償與違約金更驚人地突破上億日圓（約超500萬港元）大關。

男星田中圭（左）在爆出與永野芽郁（右）不倫戀沉澱一年後，於7月31日以出演舞台劇正式回歸娛樂圈。（《接棒家族》花絮）

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面對演藝事業的低谷與重擔，田中圭並未一蹶不振，而是展開積極的逆風翻盤。在沒有演藝工作的空檔期間，他將心力轉向自己熱愛的德州撲克副業。

先是在2025年7月的國際賽事中拿下獲勝獎金約1700萬日圓（約85萬港元），接著又於2026年5月遠赴澳洲參加撲克大賽，再度抱走約1250萬日圓（約62萬港元）。這兩場賽事總計為他進帳將近3000萬日圓（約149萬港元）的高額賽事獎金。

靠著這筆優渥的比賽獎金、過往累積的儲蓄，加上經紀公司在背後的全面全力協助與奔走，田中圭近來在與演藝圈好友的聚會中，親自證實已將高達「上億日圓」的賠償違約金全部結清。

無債一身輕的他如今重新踏上最愛的舞台，在公開彩排中雖然坦言內心非常緊張，但仍展現出毫無退路、傾盡全力演出的決心，準備以紮實的演技重新贏回粉絲的肯定。

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