永野芽郁不倫風波下場慘　代言賠償以億元計　傳賣2千萬公寓求生

日本女星永野芽郁外型甜美、演技實力佳，還有「蒼井優接班人」的稱號，近期捲入田中圭的不倫風波及介入坂口健太郎的三角戀，形象遭到重挫，工作幾乎全面停擺，手上十幾個代言全部歸零。



日媒12月14日報導，永野可能會被不少廣告商求償，金額從數億到數十億日圓都有，傳出她將賣掉價值4億（約2000萬港元）的房產求生。

永野芽郁近期捲入田中圭不倫風波及坂口健太郎三角戀，工作幾乎全面停擺，手上十幾個代言全部歸零，被不少廣告商求償。（IG@mei_nagano0924official）

《女性SEVEN》報導，永野芽郁被多個廣告商求償，金額從數億到數十億都有，經紀公司先代墊賠償金，日後再從工作酬勞中扣除，但傳出永野芽郁有意自己負擔賠償金，傳出要賣掉在東京價值4億日圓的公寓。

永野芽郁過去以清純形象走紅，沒想到卻接連爆出介入他人感情的醜聞，形象一落千丈，演藝事業暫停，不過先前盛傳Netflix出手相助，將由永野芽郁演出原創電影《我那瘋狂的女性主義女友》，她為此剪去招牌長髮，展現復出的強大企圖心，但是尷尬的是，外傳的男主角木戶大聖，所屬公司正是田中圭與坂口健太郎的經紀公司Tristone娛樂，有圈內人士透露：

Tristone 近期氣氛相當緊張。

