永野芽郁田中圭鬧不倫戀代價太大！女方首露面「淚崩道歉」

日本女星永野芽郁因為和人夫男星田中圭鬧出不倫戀情，雙方形象和事業重創。雖然他們不承認發生婚外情，但外界觀感已經難以挽回，永野芽郁被9家廣告商除名，日前出席新片特映活動時，一度當眾淚崩道歉。



永野芽郁16日與大泉洋等藝人一起宣傳《塗鴉日記》，與600名影迷見面交流。但片商擔心永野芽郁的個人新聞模糊宣傳焦點，事前明令謝絕媒體採訪。

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永野芽郁在不倫風波後首次露面，自知造成合作人員極大困擾，忍不住在活動尾聲哽咽道歉：「最近一連串的報導造成大家困擾，帶給相關人員不便，真的很抱歉。」

她說完隨即轉過身背對觀眾，情緒激動落淚。台下觀眾群起為她加油打氣，甚至跟著她一起掉淚。同台演員大泉洋遞上手帕，故意搞笑緩和氣氛，永野芽郁這才破涕為笑。

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但她的眼淚對廣告商起不了作用，在代言的十家品牌中已經有九家跟她切割。知名品牌SK-II日前移除永野芽郁的官方形象照，這下她至少損失上億台幣的代言費用，還可能面臨廠商求償天價違約金。

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