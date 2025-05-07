永野芽郁田中圭LINE調情短訊外流「我家床很適合你吧？」內容露骨

日本女星永野芽郁被爆與已婚的男星田中圭發展不倫戀情，甚至還牽扯出她同時劈腿韓國男星金武俊，隨後3方都透過經紀公司否認戀情，而日本媒體「週刊文春」7日再爆永野芽郁與田中圭的LINE對話內容，打臉雙方否認不倫的說詞。



日本女星永野芽郁被爆與已婚的男星田中圭發展不倫戀情。（X圖片）

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從對話中可以得知已永野芽郁與田中圭交往約7個月，雙方互動親密，幾乎天天見面，尤其是在三月，田中圭多次表示「非常喜歡芽郁」，「現在是抱著想和芽郁在一起的心情在活著」。而永野芽郁也坦言「我沒有打算進入下一段戀情，因為我已經這麼喜歡你了」。

在4月時永野芽郁向田中圭提出「保持距離」的建議，對於這位年齡比他小15歲的後輩請求，田中圭陷入了掙扎，他也有想要順從自己的心，但也明白這段關係是一段「不被允許的戀情」。田中圭對永野芽郁的情感難以抑制。常會頻繁地發送LINE訊息給女方。而永野芽郁察覺到這些求愛訊息，所以也向田中坦露了自己複雜的內心。永野芽郁意識到這段感情的不正當性，表示「不能再以『喜歡的男性』的眼光看你了」。

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「週刊文春」更指出永野芽郁與田中圭當時已是半同居狀態，田中圭持有永野芽郁家鑰匙及車庫鑰匙，曾在彼此家中過夜、一起吃飯，對話輕鬆甜蜜，還帶有調情的語句。像是永野芽郁：「我家床真的很適合你吧？」，田中圭則回應：

「是芽郁適合我，有你的味道。」



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而且在兩人的戀情被「週刊文春」拍到後，還一起討論要怎麼與經紀公司說明，永野芽郁提議說「今年初開始，因為知道不可以，很快就結束了」。田中圭則擔心：「如果坦白了，就不會再有芽郁了，這讓我害怕。」永野芽郁認為「我們只在家見面，應該沒被拍到證據，可以否認」。

對此，永野芽郁與田中圭雙方的經紀公司都否認有發過這樣的對話內容。

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