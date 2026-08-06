鄺潔楹34歲生日祝足一個月　《愛回家》同劇演員齊集慶生溫馨爆燈

撰文：小白
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無綫（TVB）甜美小花鄺潔楹（Judy）上月2日喜迎34歲生日！向來圈中人緣甚佳的她，生日慶祝活動整整延續了一整個月。近日她於社交平台分享多張慶生食飯靚相，吃遍各式各樣的大餐與生日蛋糕，更收到滿滿的鮮花！相片中的她高舉雙手興奮大笑，滿臉洋溢著幸福笑容。

無綫小花鄺潔楹（Judy）於歲生日。（IG@judy.kwong）

《愛·回家》完結在即！「家人」齊集慶生

在鄺潔楹分享的一眾慶生照中，最引人注目的莫過於一張與《愛·回家之開心速遞》劇中「家人」及夥伴的溫馨大合照。當日出席的港劇老面孔包括：「大小姐」林淑敏、何晉樂、焦浩軒、鍾志光、「群姐」許思敏。

《愛·回家之開心速遞》中的「家人」林淑敏、何晉樂、焦浩軒、鍾志光和許思敏聚首為鄺潔楹慶生！（IG@judy.kwong）

由於陪伴觀眾多年的《愛·回家之開心速遞》快將劇終完滿落幕，一眾演員能夠在繁忙的拍攝日程中抽空聚首，為她送上生日驚喜，讓這張大合照顯得格外的珍貴與感人，亦勾起了不少劇迷對該劇的無限不捨。

鄺潔楹與friends一起慶祝，幸福感滿滿。（IG@judy.kwong）
鄺潔楹與friends一起慶祝，幸福感滿滿。（IG@judy.kwong）
睇鄺潔楹開心到手都舉高高。（IG@judy.kwong）

看到身邊有一眾親朋好友與工作夥伴的愛護，鄺潔楹感性地在社交平台用英文發文道：「My friends make my heart and tummy feel so happy.（我的朋友讓我的心和肚子感到好幸福。）」貼文一出，隨即引來演藝圈大批星級閨密與好友留言祝賀，包括劉佩玥、姚子羚、陳自瑤、江嘉敏、陳楨怡、梁超怡及鄧卓殷等，展現出鄺潔楹在圈中的極佳好人緣！

一眾閨密與好友在留言區祝賀鄺潔楹生日。（IG@judy.kwong）
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