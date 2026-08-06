方力申化身NBA球星里夫斯小粉絲　排隊索簽名自爆昔日亦不被睇好

撰文：河伯
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現年46歲的「飛魚王子」方力申（小方），成功由運動員轉型藝人，近年更創立香港游泳學校，致力培育新一代泳界新星。近日NBA洛杉磯湖人球星里夫斯（Austin Reaves）再度訪港，出席代言品牌的球迷歡迎晚宴，小方獲邀以游泳學校校長兼前港隊泳手身份出席，兩位體壇名人一見如故！

里夫斯再度訪港。（網上圖片）
（左起）方力申與活動主辦人Wealth Elite資深區域總監Allen Chen、NBA籃球名將里夫斯及准者體育創辦人林晨耀開心合照。（網上圖片）

同有「不被看好」經歷

當晚大會播放里夫斯的成長影片，小方全程睇得極之投入。他大讚里夫斯的拼搏精神值得年輕人學習：「他的球星之路充滿波折，當年初出茅廬曾不受睇好、落選，全靠一口氣堅持不放棄，最終逆襲成長為湖人隊核心！」小方坦言自己亦有類似經歷，當年練水時同樣不被睇好，全憑一步步闖出名堂才成為香港泳隊代表。

方力申難掩興奮。（網上圖片）

化身小粉絲排隊索簽名

雖然貴為前港隊飛魚兼圈中大兄，但熱愛籃球的小方當晚秒變「小粉絲」！與里夫斯同坐主家席的他完全放下架子，像現場球迷一樣興奮排隊索取簽名兼合照，成功「神級集郵」後難掩興奮神色。

方力申化身小粉絲排隊索簽名。（網上圖片）

女兒有運動基因讓其自由選擇

自2025年底迎來愛女Isla、正式升格新手爸爸後，小方不時在社交媒體分享溫馨育兒點滴。當晚被問到愛女若遺傳其強大運動基因喜歡游水，會否考慮讓她改打籃球時，小方笑言會由女兒自由選擇，但亦疼惜地表示要成為專業運動員過程過於艱辛，當作興趣就好。而球星里夫斯雖然名氣響噹噹，但當晚親民指數爆燈！進場時先以廣東話「大家好」跟全場打招呼，隨後更逐桌主動敬酒，對簽名合照要求有求必應，贏盡全場嘉賓歡心！

女兒有運動基因讓其自由選擇。（網上圖片）
可宜與其丈夫前香港籃球代表隊隊長鄭錦亦有出席活動。（網上圖片）
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