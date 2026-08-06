黎彼得離世｜曾為許冠傑、張國榮填詞！7首金曲回顧句句擊中00後

香港殿堂級填詞人兼資深演員黎彼得，於8月5日因病離世，享年76歲。好友鍾志光證實消息，指黎彼得今年初入住護老院，3月中風暈倒後便一直卧床休養，身體機能逐漸衰退，最終與世長辭。這位見證香港樂壇黃金時代的「鬼馬填詞人」，曾與許冠傑、張國榮、梅艷芳等巨星合作，創作出《浪子心聲》、《半斤八両》、《Monica》等超越時代的經典作品，晚年亦在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「豹叔」一角深入民心。



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對年輕一代來說，「黎彼得」這個名字或許有點陌生，但提起他填詞的歌曲，幾乎無人不曉。他與黃霑、盧國沾、鄭國江同屬香港第一代粵語流行曲填詞人，筆下的歌詞記錄了香港由七十年代至今的市井生活與打工仔心聲。無論是「命裡有時終須有」的豁達，還是「一生一世為錢幣做奴隸」的無奈，至今仍能引起共鳴。《開罐OPENER》就係大家重溫7首他筆下的經典金句，句句仍然擊中2026年的香港人。

1. 《浪子心聲》（1976）——許冠傑

「命裡有時終須有，命裡無時莫強求。」

這句歌詞源自廟街一個看相先生檔口的對聯，黎彼得和許冠傑路過時抄下，改寫成這首勸世金曲。半世紀過去，香港人面對樓價高企、移民潮及裁員潮，這句便成為了最大的安慰劑，在社交媒體盛行的年代，亦提醒人們比較並無意義，做好自己最為實際。此曲的豁達人生觀，跨越時代，依然能夠撫慰人心。

2. 《半斤八両》（1976）——許冠傑

「我哋呢班打工仔，一生一世為錢幣做奴隸。」

「出咗半斤力，想話攞番足八兩，家陣惡搵食，邊有半斤八両咁理想。」

歌詞將打工仔「付出多、回報少」的無奈寫得淋漓盡致。無論是七十年代還是2026年，打工仔的處境從未改變，「半斤力」換不到「八兩糧」的荒謬感跨越世代，依然是香港打工仔的真實寫照，大家都要無奈做「黎生」。

3. 《加價熱潮》（1977）——許冠傑

「加！加！加！加！加！糖又加！鹽又加！成日咁加任佢話！」

「煙加！酒加！屋租加！巴士加！的士加！多士芝士乜都加！」

七十年代的「加價熱潮」，放在2026年的香港依然毫無違和感。市民面對「萬物騰貴」的無奈，一代又一代輪迴，黎彼得當年寫下此曲，彷彿預言了半世紀後香港人的生活寫照。

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4. 《Monica》（1984）——張國榮

「Thanks Thanks Thanks Thanks Monica，誰能代替你地位。」

「你以往愛我愛我不顧一切，將一生青春犧牲給我光輝。」

黎彼得曾透露，當時剛失戀，卻被要求創作一首快歌，結果以「對愛人追悔莫及的吶喊」角度寫出這首經典。無論是八十年代還是2026年，失戀的人聽到這首歌，依然能感受到「失去之後才知珍惜」的遺憾，跨越四十年仍是K場必點的失戀金曲。

5. 《第一次》（1986）——張國榮

「難求緣份至，難求全合意，一生總有第一次。」

這首張國榮的經典作品，歌詞道出人生中無數個「第一次」的珍貴與忐忑。黎彼得以簡潔有力的筆觸，寫出每個人在面對新嘗試時的矛盾心情——既期待又怕受傷害。無論是初戀、初入職場，還是人生任何一個重要關口，這句歌詞都成為無數人的心聲。時至今日，仍然有人在面對人生轉折時，以「一生總有第一次」來鼓勵自己踏出第一步。

6. 《將冰山劈開》（1986）——梅艷芳

「無謂再抑壓心底愛，冰山有災，請把冰山劈開。」

「午夜期待，你未存在，灼熱難耐。」

歌詞鼓勵人們突破壓抑、勇敢去愛。無論是八十年代還是2026年，香港人在面對感情時仍然充滿矛盾——既想愛又怕受傷害，想表達又怕被拒絕。這首歌詞鼓勵大家直面自己的情感，至今仍為經典快歌之一。

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7.《財神到》（1978）——許冠傑

「財神到，財神到，好心得好報，財神話，財神話，搵錢依正路。」

此曲以輕鬆歡快的旋律，道出「搵錢要行正路」的樸素道理。歌詞中的「財神到，財神到，好心得好報」，至今仍是農曆新年的必備賀年歌之一。黎彼得以及許冠傑以市井語言包裝傳統價值觀，將「搵錢」與「品德」掛鈎，即使到了2026年，此曲依然是香港人農曆新年時最熟悉的賀年旋律之一，提醒人們財富要取之有道。歌詞跨越半世紀，依然在香港每個農曆新年響起，成為連結幾代人的共同記憶。

黎彼得的歌詞，記錄了香港由七十年代至今的市井生活與打工仔心聲。無論是「命裡有時終須有」的豁達，還是「一生一世為錢幣做奴隸」的無奈，至今仍能引起共鳴。這位鬼馬填詞人雖然離開了，但他的歌詞將繼續陪伴香港人，見證未來更多的時代變遷。