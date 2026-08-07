劉洋告別「技安」地獄式減肥　曹越化身魔鬼教練爆肌騷手臂老鼠仔

無綫皇牌節目《中年好聲音3》人氣選手劉洋為了在熒幕前呈現更完美的狀態，決心擺脫以往被戲稱為「技安」的外形，正式展開了地獄式健身減肥計劃。近日，他在社交平台分享了健身的Vlog，滿滿的正能量與積極態度，引發網友熱烈討論。

劉洋正式展開了地獄式健身減肥計劃。（IG@liuyang4224）

首日狂奔5公里曬證據「絕無偷懶」

影片中，劉洋首日訓練先是以有氧運動拉開序幕，一口氣在跑步機上跑足了5公里。似乎是怕觀眾不信，滿頭大汗的劉洋還特地將鏡頭拉近，拍下跑步機儀表板上的時間與距離數據，以實際數字證明自己是來真的，絕非只是打卡作秀。剛跑完步的劉洋雖然氣喘吁吁、汗如雨下，但精神狀態極佳。他對着鏡頭比出勝利手勢，並充滿鬥志地說：「今天就這樣，明天繼續加油！」展現出非比尋常的毅力與決心，讓粉絲們看見了他想蛻變的強烈渴望。

曹越親自操刀魔鬼特訓

令人驚喜的是，劉洋的健身之路並不孤單。在完成有氧訓練後，他隨即與《中聲3》的戰友兼教練曹越會合，進入重頭戲的器械訓練。兩人在節目中雖是競爭對手，私下卻展現了深厚的兄弟情誼。在曹越的專業指導下，劉洋開始挑戰各種重訓器材，針對不同部位的肌肉進行操練。曹越化身「魔鬼教練」，一絲不苟地監督劉洋的動作與發力，過程雖然辛苦，但兩人互動充滿默契與笑聲。這種在殘酷賽制下難得的溫暖互助，也讓觀眾看到了選手們私底下充滿正能量、亦敵亦友的動人情誼。

曹越化身魔鬼教練助陣.（IG@leni_cho）

期待「爆肌劉洋」引爆舞台

劉洋這次的積極減肥，不單單只是為了讓外型更亮眼，更是為了未來的比賽做足準備。對於歌手而言，體能與肺活量是支撐完美演出的關鍵。透過高強度的有氧與重量訓練，劉洋不僅能有效減脂增肌，更能大幅提升他在舞台上的耐力與爆發力。

期待「爆肌劉洋」引爆舞台。（IG@leni_cho）