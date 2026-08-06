36歲韓國反女權YouTuber裴寅圭陳屍公寓　擁71萬粉曾毆打前妻涉毒

韓國知名極右派YouTuber、同時亦是反女權主義團體「新男性團結會（신 남성연대）」的創辦人裴寅圭（배인규），於8月5日被發現陳屍於仁川市永宗島的一間公寓內，年僅36歲。

韓國知名YouTuber裴寅圭（배인규）被發現陳屍仁川住所。（IG@inkyu.bae）

裴寅圭陳屍仁川公寓終年36歲

據韓媒《파이낸셜뉴스》報導及仁川當地警方指出，8月5日上午約8時許，警方接獲報案後迅速趕抵仁川永宗島一間公寓現場，確認裴寅圭已經死亡，並第一時間封鎖現場進行勘查。

裴寅圭是韓國知名極右派網紅。（IG@inkyu.bae）

裴寅圭發現陳屍於仁川市中區永宗島住所，終年36歲。（IG@inkyu.bae）

警方表示，案發現場並未發現任何遺書，亦無發現任何外力侵入或打鬥、他殺的明顯痕跡。唯獨發現屋內窗戶呈開啟狀態。目前警方正深入排查死者生前的最後通聯紀錄與周遭環境，並正在調查其同居女友，同時與家屬協調是否進行解剖複驗，以釐清確切死因與死亡時間。

裴寅圭是反女權團體「新男性力量（신 남성연대）」創始人。（IG@inkyu.bae）

裴寅圭的遺體現已移送至仁荷大學醫院殯儀館太平間安置，截至目前為止現場尚未設立正式的靈堂。

新男性團結會（신 남성연대）在YouTube坐擁71萬粉。（YT截圖）

裴寅圭曾身陷暴力與毒品風波

事實上，裴寅圭過往在韓國社會一直爭議不斷，早在2018年，他曾因毆打前妻致傷，被法院判處200萬韓圜（約1萬港元）罰款。他過去曾坦言，因經歷喪母之痛以及政治上的激烈震盪，導致身心大受重創，一度罹患抑鬱症與驚恐症並需入院接受治療。後續裴寅圭依然深陷毒品風波，包括曾於海灘獲救以及在旅館內涉嫌吸毒等一系列事件。

裴寅圭曾身陷毒品風波，亦因毆打前妻被法院罰款200萬韓圜（約1萬港元）。（IG@inkyu.bae）

裴寅圭曾因喪母與政治震盪身心重創，罹患憂鬱症與恐慌症並入院治療。（IG@inkyu.bae）

身為極右派指標性人物，裴寅圭的政治立場極為鮮明。在韓國經歷戒嚴風波後，他曾積極發起並參與反對彈劾前總統尹錫悅的集會活動。他更因涉嫌參與法院遭闖入佔領案，其住所一度遭到警方依法搜查。