SJ崔始源親臨台灣早餐店問：我可以停車嗎　店長追星成功激動爆哭

韓國天團Super Junior成員崔始源近期人在台灣投入新作品《要是未曾相遇就好了》拍攝工作，經常有幸運粉絲在台灣街頭巧遇野生始源。近日新北市泰山區一間早餐店因為門口貼著崔始源照片的拒馬意外在社群爆紅，沒想到始源不僅在網上親自回覆，昨日（6日）更真的親臨現場，讓身為「鐵粉」的店長當場感動到大爆哭！

韓國男團Super Junior（SJ）成員崔始源。（Instagram@siwonchoi）

崔始源（IG@siwonchoi）

早餐店「始源可以」拒馬引熱議

整起事件起源於有網民在Threads分享，發現新北泰山一間早餐店門外的「禁止停車」拒馬上，貼著崔始源的照片（巧妙運用諧音「始源可以」/「許可以」）。網民好奇詢問店員後得知：「我們店長很喜歡SJ啊！鐵粉」，店員還熱情表示下次可以找店長一起聊Super Junior。

有網民在Threads分享一間早餐店門外的「禁止停車」拒馬上，貼著崔始源的照片。（Threads）

照片還巧妙運用諧音「始源可以」/「許可以」）。（Threads）

崔始源親自駕車突襲笑問：「我可以停車嗎？」

這則貼文迅速在ELF（SJ粉絲名稱）之間傳開，沒想到竟一舉釣出崔始源本人關注！就在昨日（8月6日），始源不僅找到該早餐店，更親自在Threads以中、韓雙語留言寫下：「因為這件事在粉絲之間很熱門，所以我一直很好奇，終於找到了！天氣很熱，請多保重身體，也請記得常常幫我換照片」親切感十足的回應讓廣大粉絲與店家驚喜不已。

崔始源專門找到早餐店與相片一齊合影。（Threads）

崔始源更親自在Threads以中、韓雙語留言。（Threads）

本以為網絡互動已是頂級驚喜，崔始源竟然真的駕車現身該間早餐店！店員事後在社交平台激動分享這段極度荒謬又夢幻的經歷：

這世界瘋了崔始源顯化了

我好荒謬，我以為是閉店客

我還跟他們說：沒有了喔休息了

我們家店長真的哭出來超級大粉絲

始源現場還親口問店長：「我可以停車嗎？」，店長秒回：「ok😭😭😍😍😍😍」。



店員坦言當時腦袋一片空白、雙腿發軟，當保鑣親切詢問「要一起拍嗎」時，她居然昏頭回答「不用」，事後更發現忘記要簽名，讓她極度後悔直呼：「這世界瘋了，崔始源顯化了！」

崔始源與店員一齊在「請勿停車嗎」的拒馬前合影。（Threads）

崔始源原來真的駕車到店，現場還親口問店長：「我可以停車嗎？」（Threads）

店員事後在社交平台激動分享這段極度荒謬又夢幻的經歷。（Threads）

崔始源近期因拍攝新片《要是未曾相遇就好了》在台灣長時間停留，期間除了經常透過社群分享在台日常生活點滴外，也展現出極具親和力的寵粉態度。這次親自造訪粉絲店長打造的「始源應援角落」，不僅為店家留下極具紀念價值的大驚喜，也讓粉絲們笑稱這間泰山早餐店已經成為追星地圖中最新的熱門打卡景點。