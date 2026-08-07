味之天使「香蕉」現身《東張》求助　轉行玄學家樣貌變化惹熱議

前無綫節目《美女廚房》的一眾「味之天使」絕對是不少觀眾的集體回憶。曾擔任味之天使「香蕉」的王淑玲（現改名王嫣辰），年前竟以苦主身份現身《東張西望》求助。不過比起複雜的租務糾紛，一眾網民的焦點，反而全落在她的樣貌變化上。



《美女廚房》味之天使「香蕉」。（《東張西望》節目截圖）

「香蕉」樣貌大變

久未在幕前曝光的王嫣辰，今次上電視受訪，樣貌與昔日可謂判若兩人。當年她以青春活潑、帶點嬰兒肥的甜美形象深入民心。但如今以往標誌性的圓潤包包面完全消失，取而代之是V字面形以及極深邃的雙眼皮，整體氣質由以前的鄰家女孩，突變為成熟精明的玄學師傅，難怪不少觀眾第一眼都驚呼完全認不出她是當年的「香蕉」。

樣貌升級進化成V臉。 （《東張西望》節目截圖）

憑42吋長腿彈起 轉行做全職玄學家

現年36歲的王嫣辰，早於2006年獲星探相中以模特兒身分出道。當年她參演青春劇《盛裝舞步愛作戰》漸露頭角，其後在綜藝節目《耳分高下》聯同陳蕊蕊等人化身「Sing之天使」，獲賜名「香蕉」的她大晒42吋長腿成功上位，並接連在《美女廚房》擔任「味之天使」。不過Vanko在2013年約滿離開電視台，雖然曾以自由身拍劇，可惜星途平平。直到2017年她毅然轉行，苦研風水命理，如今已蛻變成全職玄學家，專門為客人提供紫微斗數、風水布局、八字、奇門遁甲、文王卦及梅花易數等諮詢服務。

（中）王淑玲Vanko當年代號是香蕉，當年都屬於無綫腿神之一。（TVB圖片）

租村屋遇業權糾紛慘失十二萬求助

至於她今次求助的租屋中伏經歷，過程亦相當無奈。王嫣辰早前以3.6萬元承租田心村一幢連花園的村屋，期間更獲准提早將私人物品搬入屋。怎料臨交收前她驚覺查冊顯示有兩個業權人，牽涉業主的前夫，而業主更企硬拒絕為租約打釐印。最終交吉失敗，她痛失按金及大批屋內財物，總損失超過12萬元。王嫣辰在節目中怒斥：「即係存在欺騙我嘅成份囉，咁我覺得好無理囉，竟然可以有啲咁嘅人囉」。面對財產被扣留，她坦言現時最大訴求是：「我最想係可以攞返我自己嘅所有財物啦，同埋訂金要退返晒畀我」。