穿龍袍遭保安攔　「皇帝專業戶」男演員驚爆：真被攔下，不是劇本

皇帝來了你敢攔？有「皇帝專業戶」的內地男演員鄭國霖，近年經常穿着金龍袍在各地景區表演，他於8月5日下午在杭州宋城景區準備進場演出時，竟被一名執勤保安擋在門外。曾多次飾演帝王的鄭國霖，這次身穿龍袍亦敵不過保安，令他不禁當場大呼：「我是鄭國霖，我來表演的！」然而保安依然恪盡職守，冷靜回答：「工牌呢？我只要工牌！」鄭國霖只好說：「我是暑假工，沒工牌！」最終要硬闖過關。



這幕「皇帝被阻門外」的烏龍場面被遊客拍下，上載至網路後迅速引爆熱議，網民紛紛笑稱：「今天就算是秦始皇沒工牌也不好使！」



身穿金龍袍的鄭國霖準備入場演出時，被保安當場攔下，急得親自解釋身份。（大皖新聞視頻截圖）

親證非營銷劇本 高EQ大讚保安認真工作

針對外界質疑是否為景區自編自導的營銷劇本，鄭國霖於8月6日接受內地媒體《大皖新聞》訪問時澄清：「是真的被攔下來了，完全不是劇本。」他苦笑解釋，當天趕往景區參加演出綵排，因自己只是「暑期工」，未獲發長期工牌，才導致保安認牌不認人。隨後他展現超高EQ，大讚保安：「認真工作都是好樣的！」

鄭國霖作為觀眾心目中的皇帝專業戶，今次卻栽在保安員的攔截上。（微博@郑国霖）

年輕保安員不識鄭國霖是誰

據《澎湃新聞》報道，景區安保管理嚴格，必須出示憑證或提前報備，加上部分年輕保安未認出這位老牌演員鄭國霖，才鬧出這場「龍袍加身卻進不了門」的尷尬烏龍場面。

「打工皇帝」鄭國霖就算報出自己的名字都沒用，保安堅持只認工牌不認人，網民笑稱：「就算秦始皇過來，冇工牌都唔畀入。」。（大皖新聞視頻截圖）

昔日「最帥李世民」 轉戰景區做頂流NPC

今年50歲的鄭國霖生於上海，曾用名鄭瑞曉、鄭乙霖，1994年考入香港TVB無綫電視藝員訓練班，兩年後回流上海發展。2003年憑《隋唐英雄傳》中李世民一角走紅，被封「最帥李世民」；其後在《絕世雙驕》《歡天喜地七仙女》《五星紅旗迎風飄揚》《神鵰俠侶》等劇中均有代表角色，2014年飾演郭靖亦為觀眾所熟悉。近年影視作品減少，他自2025年8月起輾轉上海千古情、杭州宋城等景區擔任駐演嘉賓，穿龍袍扮演李世民與遊客互動，被網民親切稱為「打工皇帝」、「頂流NPC」（Non-Player Character指「非玩家角色」）。

鄭國霖年輕時憑《隋唐英雄傳》李世民爆紅，憑俊朗古裝外形被封「最帥李世民」。（微博@郑国霖）

今年50歲的鄭國霖，最近轉戰景區做駐演NPC，開啟別樣「打工」人生。（微博@郑国霖）

獲頒「巨型工牌」 皇帝成功持牌轉正

事件發酵數小時後，景區官方迅速響應，特地為鄭國霖製作並送上一塊超大號的「巨型工牌」，讓這場烏龍溫馨收尾。

烏龍過後，景區官方迅速響應，特地為鄭國霖製作並送上一塊超大號的「巨型工牌」，讓這場烏龍溫馨收尾。（網上圖片）

網民紛紛笑言：「皇上終於也是持證入場的人了！」、「這下保安大哥總算能放行了」、「名副其實的打工皇帝」。據景區透露，這位「皇帝專業戶」的暑期駐演檔期將持續至8月中下旬。