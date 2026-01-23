「功夫皇帝」跳黃河三次捱到殘「只剩心臟」　近年傳換心換血回春

現年62歲的「功夫皇帝」李連杰，拍過無數電影作品。自從十多年前被診斷患有甲狀疾病，李連杰一直受健康問題困擾，近年更屢次傳出病危甚至逝世消息，減產休養潛心學佛。李連杰身體恢復後，常拍片分享往事。日前他分享拍《少林寺》辛酸史，大冬天要跳入黃河三次，被工作人員兩度以不同原因叫他落水，李連杰直言：「太冷了，我只能感受到心跳！」

李連杰。（GettyImages）

李連杰的真功夫令不少網民期待。（李連杰微博圖片）

李連杰拍《少林寺》三度跳落黃河

李連杰日前拍片以英文分享拍戲往事，他憶述當時是1月，要親身跳入黃河中。李連杰第一次跳入黃河時，聽不到任何聲音便往回走，工作人員即以「未Roll機」為由叫他再入水。第二次李連杰想上水時，工作人員又說：「不好意思，我們的對焦有些問題。」李連杰只得又入水拍多次。李連杰來回水中三次，不禁嘆：「在水裏的時候太冷了，我只能感受到心跳，只剩下心臟了，全身都麻木，沒有任何感覺。」他想起時依然臉露驚恐道：「太可怕了！」李連杰更要跑足6分鐘才令身體暖和起來。

李連杰細女Jada李安淇大學畢業。（李連杰微博）

李連杰。（《黃飛鴻之二：男兒當自強》電影劇照）

李連杰7日被兜頭淋水

李連杰為結尾的打鬥戲拍足7日，「每一天工作人員都會端一大盆熱水過來，說：『對不起了，Jet！』（把水）從頭到腳澆下來。三分鐘之後，又冷得不行， 繼續打，整整7天，在冬天，但最後效果很好。」

近年反駁「換心換血」傳聞

李連杰大病後回復元氣，外貌逆齡回春引發「換心換血」網絡謠言。李連杰曾拍片啼笑皆非地借比喻表示：「如果車子的發動機或電池壞掉就去更換，但如果心臟沒事的情況下去換個心臟？這個風險值不值得？只為了年輕？」表示換心有機會面對排斥風險，可行性理應被排除。對於「換血」、「打幹細胞」等傳聞，李連杰則質疑合法性，認為只為年輕的話：「拉皮或做微調不是更好更有效？」

李連杰三度跳入黃河，坦言：「非常冷！」（小紅書）

李連杰指凍到「只剩下心臟」。（小紅書）

李連杰在1999年與利智結婚。（李連杰Instagram圖片）

李連杰與利智誕下Jane李安迪和Jada李安淇。（李連杰微博）

