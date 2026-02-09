《末代皇帝》文繡60歲生日近況曝光　自揭名導老公病逝　新戲封后

曾在《末代皇帝（The Last Emperor）》、《如懿傳》中展現演技的國際影星鄔君梅（Vivian），2月5日迎來人生重要的60歲生日。



這對她而言不只是年齡數字的跳轉，更是她在經歷名導老公奧斯卡科斯托（Oscar Costo）病逝後，首度以「花甲之年」的身分面對大眾。

鄔君梅Vivian與她的老公奧斯卡科斯托Oscar Costo（微博@鄔君梅VivianWu）

鄔君梅在生日之際於社交媒體分享一段問答內容，文中證實名導老公奧斯卡科斯托已經離世。被問及生日派對？收到多禮物嗎？她則是選擇及其文藝的方式，在自家庭院中用種花種草，寫了首詩、寫了卡片，一一回應了遠方友人傳來的慶生訊息。

鄔君梅與奧斯卡科斯托因合作電視劇《消失的兒女》擦出愛火，1996年於上海舉辦世紀婚禮，這對兩人攜手走過近30年，是影壇公認的神仙眷侶。

鄔君梅在生日之際於社交媒體分享一段問答內容節選（微博@鄔君梅VivianWu）

鄔君梅新作《丹鳳眼（Slanted）》奪得2025年西美電影節最佳電影大獎，這部作品是她在老公離世後接演的第一部荷里活獨立電影。她在文中感性提到16歲剛出道時，曾被導演形容像是一張「白紙」，急迫像要品嘗人生喜哀樂，如今迎來60歲，她表示：

我六十了， 我可以回答導演，我覺得我可以算成人了。

