TVB「御用皇帝」榮升老爺再喪母　消瘦行街散心竟無人認出險被撞

現年64歲的江華，大仔早前宣布求婚成功，他與太太麥潔文榮升老爺奶奶。怎料不久後，江華沉痛宣布媽媽逝世悲痛消息，他在社交媒體分享出靈堂的片段，太太麥潔文到靈堂打點。而江華亦撰手寫信懷念亡母，他在信中感恩媽媽的養育之恩，極為孝順。江華近年專注家庭生活，最近他在香港行街，人群中竟沒有人認出他，更險被人撞。

有人上載江華在千古情扮皇帝的片段，他提到不想在片尾出場，疑似在說電影版《尋秦記》。（小紅書）

江華一家人。（網上圖片）

江華行街無人認出

江華日前在社交網分享行街片段，出名Chok的江華一人在行街，他將件衫甩向背後，右手一路拎住件衫一路行，他戴上Cap帽及黑超，邊行邊周圍望，竟沒有一人認得出他。江華行到鏡頭前，更險些被後面的行人撞上，要行埋一邊避人。不過相信是因為江華的打扮太過隨意貼地，加上臉部被遮蓋，才沒有被人認出。江華臉部消瘦，不過向來有操開的他身型大隻，Fit到漏。發文鼓勵大家不用與人比較，「這世上真的只有這一個你～」不少人都讚江華獨特又型仔。

電視劇中的嫪毐（江華飾演的）是個劍術高超、善於權謀的野心家，入宮目的是為了權力及向項少龍（古天樂飾）復仇。

江華在社交平台透露媽媽過身。（小紅書）

江華住3000萬豪宅

江華於2005年拍完TVB《鳳舞香羅》大幅減產，據悉當年他40歲，因嚴重腰椎間盤突出導致抑鬱，須全面停工。他長達三年「瞓唔到、企唔到、坐唔到」，劇痛令他日夜心慌、對任何事都感到恐懼，他指當時「已經係崩潰咗」，雖未正式看精神科，但狀態已非常接近抑鬱症，全靠太太麥潔文30多年來不離不棄扶持。惟江華絕對不愁生活，曾經爆出所住豪宅市值3000多萬，生活舒適。

江華64歲一樣Chok。（抖音）

周圍望。（抖音）

險些被後面行人撞親。（抖音）