91歲「配音皇帝」丁羽爆被石堅打暈　迎來甜蜜黃昏戀好幸福

現年91歲的配音界殿堂級人物丁羽向來有「配音皇帝」之稱，近日接受資深藝人鄧英敏的網台節目訪問，鄧英敏在今次的訪問簡介中寫道：「今集嘉賓丁羽叔，由配音、演戲樣樣掂！當年佢同石堅叔拍戲打到休克，幾十年後講返起都驚心動魄！仲有好多電影圈入面你未聽過嘅秘密！你以為舊時拍戲只係日做夜做？原來有好多搞笑、辛酸又刺激嘅內幕，尤其係點解好多經典港片根本係唔收音，靠配音補救，你估下背後原因係咩？真相可能令你大開眼界！」

丁羽接受鄧英敏訪問。(youtube截圖)

被石堅當眾打暈

丁羽在訪問中自揭一段不為人知的驚險經歷，他憶述有次臨時頂替因檔期問題未能演出的林家聲，飾演一名小太監，而對手正是以演反派聞名的已故影星石堅。丁羽說，堅叔演戲極度投入，導演一喊開始，便毫不客氣，一巴掌狠狠摑向他。丁羽當場被打到暈倒，整個人跌在地上。即使導演已叫「Cut」，他仍毫無反應，伏地不起，嚇窒全場工作人員。他形容當下確實休克了幾秒，旁人一度非常緊張，足見當年演員的敬業與辛酸。

丁羽後生時。(youtube截圖)

迎來甜蜜黃昏戀好幸福

除了驚險事，丁羽還分享了已故「媽打」鄧碧雲的趣聞。他指鄧碧雲私下最愛講「有味笑話」，但不算低俗，而是充滿暗示、令人會心一笑的那種。他透露，有次鄧碧雲一個笑話威力驚人，竟讓粵劇名伶紅線女笑到失禁。當時紅線女邊笑邊叫鄧碧雲「唔好再講」，接著急忙衝進洗手間，場面令人捧腹。在感情生活方面，丁羽近年迎來了黃昏戀。他與已故「TVB化妝大師」陳文輝的遺孀Deborah譜出戀曲，兩人相當甜蜜。丁羽直言兩人一起很開心，互相有個照應。他與Deborah雖然未有展開同居生活，但兩人住在同一幢大廈的不同樓層，經常結伴行街食飯，一起享受著平淡而溫馨的晚年生活。

丁羽精神奕奕。(youtube截圖)

演藝生涯堪稱傳奇

丁羽的演藝生涯堪稱傳奇。他於1953年入行，1967年加入TVB粵語配音組並擔任領班。1982年，他創立自己的配音公司，在港產片最輝煌的年代貢獻良多，曾創下一年配128部電影、每日工作22小時的驚人紀錄。他的外號「音間皇帝」，源自好友謝賢見他終日困在錄音室，戲稱他為「陰間皇帝」，後來才演變成「音間皇帝」。丁羽桃李滿門，已故「叮噹」配音員林保全、成龍御用配音員鄧榮銾，以及經常為劉德華、梁朝偉配音的朱子聰，都是他的得意門生。