ROSÉ自爆昔日秘戀辛酸 扮阿婆秘會男友 碎花裙假髮避狗仔隊追蹤
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
BLACKPINK成員ROSÉ（朴彩英）一向對感情生活保持高度低調，鮮少公開談論私人情感。
但她近日在知名播客節目《Call Her Daddy》中罕見鬆口，過去為了和男友約會、躲避狗仔拍攝，而做出的一段「老婆婆變裝」故事也隨之曝光，引發粉絲熱烈討論。
更多ROSÉ朴彩英的相片：
+15
節目中，主持人Alex Cooper好奇詢問，究竟她是如何避開狗仔、不被拍到與男性同行？對此，ROSÉ坦言自己的方法：喬裝打扮。她笑說，自己會刻意觀察街上老婆婆的穿著風格，再訂購相同款式的衣服，搭配一頂黑色短假髮、低調現身，只為探望當時的男友：「我們哪裏都去不了，只能去他家。」她無奈表示，為了避免任何被撞見的風險，出門都得全副武裝。
回憶起那段日子，ROSÉ自嘲甚至在家中規劃出一區專門擺放「婆婆裝」，因為自己真的買到失控：「我一直訂那種淡藍色、小碎花的長裙。」她透露，這樣的變裝生活至少持續了6個月，只因當時下定決心要把這段感情守得滴水不漏。這段輕鬆又誠實的分享，也讓外界再次看見，頂級偶像光環背後，為了守住私生活所承受的現實壓力與無奈。
延伸閱讀：《偶像學校》慎惠仁宣佈結婚！曾出櫃認雙性戀 今嫁小兩歲男歌手
+10
Lisa@BLACKPINK「微服出巡」貼地拜車公 四眼素顏Look獲讚零死角張員瑛上廣州嘆茶「瞳孔地震」反應爆萌 一口入魂驚呼：這是什麼Jennie驚喜現身《換乘戀愛4》大結局！BLACKPINK週末啟德連唱三日韓國女團aespa成員被曝社內戀情 活動期間電話傳情已交往超5個月
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】