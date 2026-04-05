Jisoo@BLACKPINK豪送Dior手袋氹員工　人人有獎價格2萬5港幣起跳

韓國天團BLACKPINK成員Jisoo自2024年自立門戶、成立個人經理人公司「BLISSOO」升呢做CEO後，事業越戰越勇！近日她被爆為了慰勞團隊，霸氣豪送每位員工一個其代言的Dior名牌手袋。BLISSOO多名員工近日在社交平台分享「開箱照」大晒員工福利，相中所見，畫面集合了共四款不同設計的Dior手袋，價格至少445萬韓圜（折合約2.5萬港元）當中最搶眼的一款，在品牌官網標價高達約780萬韓圜（折合約4萬港元），絕對是非常重手！

BLACKPINK的Jisoo跟Dior長期合作，素有「人間Dior」之稱。（IG@ sooyaaa__）

Jisoo成立個人經理人公司「BLISSOO」升呢做CEO後，近日豪送Dior手袋慰勞同事。（IG@ sooyaaa__）

員工大讚Jisoo最棒 網民大表羨慕

一眾收到驚喜的員工亦紛紛在帖文寫下「I love you, CEO」、「Jisoo最棒」、「多謝代表」等冧爆留言，其後韓媒亦證實這些名牌手袋確實是由Jisoo親自送出，韓國網民也難掩羨慕之情，紛紛留言大讚Jisoo是神仙老闆：「天哪到底送了幾個出去？」、「可以讓我當一天實習生嗎？」、「能賺大錢的人很多，但能善待員工的人不多，真的很猛」、「對員工很大方，非常欣賞」、「要耍老闆威風就要這樣！」

BLISSOO多名員工近日在社交平台分享「開箱照」大晒員工福利，相中所見，畫面集合了共四款不同設計的Dior手袋，價格至少445萬韓圜（折合約2.5萬港元）。（IG@@chicmentmag）

當中最搶眼的一款，在品牌官網標價高達約780萬韓圜（折合約4萬港元）！（網上圖片）

豪請103位粉絲食火鍋 更有iPhone、iPad大抽獎

除了對員工絕不手軟，Jisoo對一直支持BLACKPINK和自己的粉絲（Blink）亦是寵愛有加。今年1月3日，Jisoo她31歲生日時，自掏腰包宴請103位幸運粉絲到她最愛的海底撈打邊爐舉辦生日派對，不僅準備了精美紀念品，現場更設有超級大抽獎，豪送iPhone、iPad、Switch等名貴電子產品，保證粉絲絕不空手而回，絕對完美展現出何謂「Young & Rich」的巨星霸氣！

Jisoo她31歲生日時，自掏腰包宴請103位幸運粉絲到她最愛的海底撈打邊爐舉辦生日派對，不僅準備了精美紀念品，現場更設有超級大抽獎，豪送iPhone、iPad、Switch等名貴電子產品。（IG@ sooyaaa__）