91歲羅蘭酒樓聚會獲羅家英寵溺摸面　竟一時認不出「展昭」何家勁

現年91歲的羅蘭近年健康狀況一直備受外界關注，雖然早前經歷左耳突發性失聰，又曾因不慎跌傷入院留醫8天、出入需依賴拐杖代步，但她依然保持積極樂觀的心態。近日網上流傳一段羅蘭姐出席酒樓聚會的短片，片中見她精神奕奕，與同場的老友羅家英親密互動，場面既熱鬧又溫馨。

羅蘭與羅家英現身酒樓聚會。（FB@趙大拿）

片中可見羅蘭精神奕奕。（FB@趙大拿）

羅蘭姐一時認不住「展昭」何家勁

影片中，羅蘭姐與坐在身邊的羅家英極為投契，更緊緊捉實家英哥的手不放，兩人全程談笑風生。期間何家勁專程走到兩人身旁親切打招呼，不過羅蘭姐一時之間似乎未有認出對方。貼心的家英哥見狀，即時大聲向羅蘭姐「提水」，指著對方大聲介紹這是當年紅極一時的「展昭」，更不斷大讚何家勁依然是個「大靚仔」，氣氛非常融洽。

家英哥向羅蘭姐「提水」，介紹這是當年紅極一時的「展昭」。（抖音@黃小蓉）

獲家英哥摸面呵護極溫馨

面對相識多年的羅蘭姐，家英哥在聚會上亦展現出極親切的一面。片中可見，家英哥溫柔地伸出右手輕撫羅蘭姐的面龐，更像哄小朋友般笑著大讚她「靚靚」。獲得好友如此窩心的呵護，羅蘭姐瞬間展露出孩童般的笑容，畫面極度可愛且暖心。

羅蘭獲家英哥摸面寵溺大讚「靚靚」。（抖音@黃小蓉）

羅蘭走過跌傷與失聰陰霾堅定「永不言休」

自1939年粵語長片時期出道至今，羅蘭姐在演藝圈深耕數十年，塑造過無數深入民心的經典角色，絕對是陪伴幾代香港人成長的集體回憶。雖然近年身體偶有小毛病，但年過90的她早已多次強調自己「永不言休」。羅蘭姐認為，老人家一旦完全停止工作，腦袋與身體就極容易快速退化。因此為了保持頭腦靈活與身心活躍，她堅定表示只要自己的身體狀況許可，必定會繼續堅持拍戲，將一生摯愛的演藝事業進行到底。