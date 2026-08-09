「TVB秘書王」葉凱茵病後復工明顯消瘦　曾歷妊娠毒血症險中風

有TVB「秘書王」之稱的葉凱茵（Fanny），日前在小紅書曬出近照並宣布正式復工。相片中的她神采奕奕，但身材明顯消瘦了一圈。葉凱茵發文透露，回到公司開工時不少同事都注意到她瘦了，對此她幽默笑言自己是「因禍得福」，並向大家傳遞「健康比一切重要」的生活體悟，獲得不少網民的關心與點讚。

葉凱茵病後復工明顯清減。（小紅書@葉凱茵）

葉凱茵自爆靠兩招養生「因禍得福」

葉凱茵在小紅書寫道：「今日返公司開工，開心、感恩！💜 見到同事們佢哋話我瘦左，其實我係因禍得福😅 之前因為身體唔係幾舒服，所以清減左D🙏。」她坦言，隨著邁入中年，自己對身體訊號更加敏銳，這次生病也成為她重新調整生活的契機。為了重拾健康，她在飲食上比過往更加講究，日常作息也變得格外規律，直言：「人到中年真係更加要注重一下健康，所以飲食比以前注重咗，日常規律都比以前乖D，健康比一切重要💪🏻，大家都要身體健康喔！」

葉凱茵自爆靠兩招養生「因禍得福」。（IG@ip_hoi_yan_fan）

曾走過生死關頭深知健康無價

事實上，葉凱茵對健康的感悟遠比一般人來得深刻。她曾在2015年懷第二胎9個月時，突發嚴重的妊娠毒血症，當時高血壓險些引發中風，最終更遺憾痛失胎兒。那次在生死關頭擦身而過、身心遭受重創的經歷，讓她深刻體會到健康的脆弱與寶貴。因此，面對這次因病消瘦，她能以「開心、感恩」的心態面對復工，正是因為她早已學會坦然接受身體的提醒，並在第一時間將生活拉回正軌。

曾在2015年懷第二胎9個月時，突發嚴重的妊娠毒血症，當時高血壓險些引發中風，最終更遺憾痛失胎兒。（小紅書@葉凱茵）

重新出發專注演藝事業

入行20多年的葉凱茵，近年除了在TVB多部劇集中展現紮實演技外，先前亦曾勇於挑戰自己，參加音樂節目《中年好聲音4》追尋歌唱夢想。如今走出不適與養生期，她迅速恢復最佳狀態回歸劇組，不僅讓關心她的同事與粉絲鬆了一口氣，也展現出經歷人生起伏後的成熟與韌性。對她而言，擁有一份熱愛的演藝事業與健康的魄力，便是當下最踏實的幸福。