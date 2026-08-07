愛回家大結局｜安仔叫Bonnie蔥嫂　網民怒轟編劇鞭屍觀眾

TVB經典處境劇《愛·回家之開心速遞》播出長達9年5個月18天、合共2,868集，於今晚（7日）正式迎來大結局。TVB特別安排一眾主演包括滕麗名、呂慧儀、林淑敏、袁文傑、湯盈盈、區瑞偉、古佩玲、李偉健及何晉樂等，親臨沙田新城市廣場與大批到場支持的劇迷一同觀賞最終章。

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》，播足九年後，今晚（7日）終於迎來第2868集大結局！（電視截圖）

「安Bon」慘迎最惡意收場！一句「蔥嫂」刺痛忠實觀眾

然而，對於陪伴劇集多年的廣大忠實觀眾而言，這個結局非但沒有帶來溫暖，反而引爆了觀眾的強烈憤怒與失望！其中「安Bon」（金城安與Bonnie）的感情線安排更被網民痛批為「災難級的創作崩壞」！

此前安仔吻別Bonnie後分手讓愛，觀眾已非常傷心！（TVB）

Bonnie（林凱恩飾）宣布準備結婚後，大家齊齊叫蔥嫂。（電視截圖）

劇中Bonnie（林凱恩飾）宣告準備與「蔥頭」（丘梓謙飾）步入教堂，徹底粉碎了觀眾期盼多年的「安Bon」復合希望。最讓觀眾崩潰與難以接受的是，編劇竟然安排安仔（周嘉洛飾）親口稱呼Bonnie為「蔥嫂」！這一句「蔥嫂」猶如鈍刀割心，大批網民怒斥編劇「根本係鞭觀眾個屍」、「10年劇就咁完咗，真係好失望」，無數劇迷痛心哀嘆青春錯付，留下滿地心碎。

網民非常激動和不滿！（Threads）

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《三代同糖》吳若希母女檔「亂入」

在大結局尾聲，劇組特別安排接檔新劇《愛·回家之三代同糖》的主演吳若希與李茵彤，以母女檔身份「亂入」現身，象徵兩劇在同一時空進行交接。

《愛·回家之三代同糖》的主演吳若希與李茵彤，以母女檔身份「亂入」。（電視截圖）

對於這項驚喜安排，網絡上的討論聲音相當兩極，支持派認為交接安排頗具心思，打破常規之餘亦營造出平行時空的延續感，令人期待新劇能帶來新的家庭溫暖。部分忠實劇迷坦言對陪伴多年的舊班底難以割捨，認為在感人的離別時刻加入新面孔顯得有些突兀，暫時難以接受換角與換班底的事實。