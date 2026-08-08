陳錦鴻護自閉症兒訪問變嗌交怒轟顏聯武　息影多年培育愛子成才

現年59歲的前TVB小生陳錦鴻一向是圈中公認的「廿四孝爸爸」，曾為照顧患有自閉症的兒子而毅然放棄演藝事業。近日他作客著名DJ顏聯武的訪談節目《顏式生活》時，卻因一道問題罕有扯火，護子心切令溫馨訪問瞬間變成火爆「嗌交」。



陳錦鴻作客著名DJ顏聯武的訪談節目《顏式生活》。（YouTube@環星流動 WORLDSTAR MOTION）

其中談到陳錦鴻自閉症兒子的獨立問題。（YouTube@環星流動 WORLDSTAR MOTION）

不滿主持假設性提問，火爆連環反擊

節目原意探討陳錦鴻如何面對兒子長大獨立，當顏聯武提問「你有冇諗過去畀你個仔去獨立？」時，陳錦鴻直白表示「當然啦」。惟顏聯武隨後以「媽媽年紀大獨自旅行」作假設性比喻，直接觸動其敏感神經。陳錦鴻極度不滿並激動反問：「我擔心，咁點啊？」更隨著對方嘗試解釋而聲量提高，多次大聲質問：「咁又點呀？我唔會一直陪住佢㗎嘛！」陳錦鴻強調「放手」與「擔心」不能混為一談，核心在於兒子陳駕樺是否有能力獨立生活，而非父親願不願意放手，場面一度非常緊張。

場面一度非常緊張。（YouTube@環星流動 WORLDSTAR MOTION）

網民反應呈兩極化

這段充滿火藥味的對話曝光後，旋即引爆大批網民激烈討論！不少網民留言力撐陳錦鴻，直指照顧自閉症兒子絕不容易，狂轟主持人不夠體諒及「咄咄逼人」，直斥問假設性問題實在太多餘。不過，亦有部分網民持相反意見，認為主持人的提問角度並無不妥，只是陳錦鴻一談及兒子就太過敏感及緊張，建議他可以學會放鬆一點去看待。

陳錦鴻與太太杜雯惠一心一意照顧兒子。（微博@杜雯惠ADA）

愛子升讀方大音樂系

事實上，陳錦鴻多年來為愛子陳駕樺付出了極多心血。兒子在3歲半時確診患有自閉症譜系障礙（ASD），正值事業高峰的他毅然全面停工，全天候陪伴愛子學習與成長。如今心血終於沒有白費，充滿音樂天賦的陳駕樺不僅成功舉辦個人鋼琴演奏會，今年更順利升讀聖方濟各大學（前明愛專上學院）音樂系文憑。

陳錦鴻的兒子患有自閉症，在台上自彈自唱非常犀利。（林迅景 攝）

陳錦鴻（左）的兒子陳駕樺（中）患有自閉症，現時是聖方濟各大學音樂研習高級文憑一年級生。（資料圖片）

17歲陳駕樺十分高大，一見到劉雅麗即熱情打招呼。（影片截圖）

陳錦鴻當年是TVB當家小生。（網上截圖）

陳錦鴻與佘詩曼曾合作拍攝《雪山飛狐》。（影片截圖）