陳錦鴻帶18歲自閉症兒出活動罕曝光　高過爸爸自彈自唱勁厲害

「對於我嚟講，能夠養大佢，同埋令佢開開心心咁樣上舞台，亦都可以叫做同人哋交流到，我對於我嚟講係一個好大好大嘅成就。」 眼前身穿格子恤衫牛仔褲，依舊是昔日在電視上見到的陳錦鴻「平民」的打扮，但與幕前的他比較，他笑得比當年奪得任何演藝獎項還要燦爛。



【1分鐘娛樂懶人包：陳錦鴻父子檔罕現身】

焦點人物：前TVB當家小生陳錦鴻，與其 18 歲患有自閉症的兒子。

事件精華：陳錦鴻打破暴瘦引退傳聞，親揭停工 12 年全職「湊仔」辛酸。他分享獨創的「角色互換」及每日 1 小時按摩育兒法，成功引導兒子盡孝。

超強天賦：兒子不僅精通多國語言（IB普通話奪A），更憑「絕對音感」於 7 年內考獲鋼琴演奏級，現成為爸爸登台唱歌的「嚴厲導師」。

復出動向：陳錦鴻霸氣宣告身形依舊 Fit 爆，隨時能穿回《天地豪情》時期的西裝，只要遇上好劇本便準備隨時復出幕前。

陳錦鴻與羅嘉良在《創世紀》中合作。(劇集截圖)

距離當年他在Facebook公開兒子患有自閉症，一眨眼已經12年。當年那個兩歲多便由協康會協助訓練、學習排隊與聽指令的小男孩，如今已經18歲，身高甚至超越了爸爸。

陳錦鴻依然健壯，他自言全靠日日照顧兒子令自己生猛。（林迅景 攝）

拒絕「犧牲」標籤：湊仔帶來最高滿足感

網民常言，陳錦鴻為了家庭放棄了黃金歲月，甚至以為他已經全面引退。對此，陳錦鴻直言不諱地糾正了這個觀念：「我唔鍾意用『付出』或者『犧牲』呢啲字眼，我覺得係雙向嘅，我從中得到好多快樂。」陳錦鴻與佘詩曼羅嘉良聚會狀態放鬆 培養自閉兒子彈鋼琴達演奏級

他澄清自己從未真正「引退」，平日依然會接商演、登台唱歌，甚至會帶同兒子去探班。不拍長篇電視劇，純粹是因為時間分配的考量。在陳錦鴻眼中，照顧兒子從來不是苦差，而是一場充滿挑戰與趣味的遊戲。「拍戲當然有極高嘅滿足感，係咁多個行業之中最好玩嘅。但係，都不及湊仔好玩！就好玩到係日日都有進步，我日日都要諗方法令佢進步、去改善佢。」

這十幾年的歲月沒有在他臉上留下太多痕跡，他甚至自豪地表示連頭髮都沒有染過，因為看著兒子每天進步，本身就是最好的抗老秘方。他坦言，自己從中變成了一個更好、更包容的人，不僅脫離了戲劇中「衰人」的陰霾，更在現實生活中貫徹了堅持與愛。

陳錦鴻的兒子患有自閉症，當日在台上自彈自唱衰，非常犀利。（林迅景 攝）

每日一小時「角色互換」，教導自閉兒盡孝

自閉症兒童往往面臨表達情感與關心他人的障礙，這是許多星兒父母最心痛的難關。陳錦鴻為此獨創了一套極具心思的「手把手」戲劇化育兒法——角色互換。

「因為我哋冇長輩一齊住，佢唔知咩叫孝順。8歲嗰時佢話大個想做爸爸、生三個仔，自從嗰次之後，我就變成咗『佢個仔』。」陳錦鴻笑言。陳錦鴻自閉症兒子獲栽培成音樂才子 激罕露面展現「演奏級」琴技

為了讓兒子親身體會被照顧與愛人的感覺，陳錦鴻每天都會為兒子斟茶，更會對著兒子叫「爸爸，請飲茶」。從兒子6歲開始，陳錦鴻每天雷打不動地為他按摩整整一個小時，直到現在18歲依然如是。「佢以前表達唔到自己，喺學校一定有唔開心嘅事，我希望佢每日臨瞓前起碼有一個鐘頭係覺得好正、好放鬆、好有愛。」

陳錦鴻一家出席「同行ASD聽見愛」分享會。（林迅景 攝）

陳錦鴻一家出席「同行ASD聽見愛」分享會。（林迅景 攝）

在按摩時，陳錦鴻會刻意代入「兒子」的角色對他說：「爸爸，我見你今日辛苦喇，幫你按摩啦。」透過這種沉浸式的身教，兒子慢慢懂得了孝順與關懷的具體行動。如今，當陳錦鴻感到疲累或不適時，兒子會主動走過來為他按摩、斟水。這份由心而發的回饋，勝過世上任何劇本。

為了兒子，每天在家中「演戲」

當被問及會否戲癮大發時，陳錦鴻給出了一個令人意想不到的答案：「因為我日日都喺度演緊戲啊！」

陳錦鴻兒子在台上自彈自唱，陳錦鴻勁開心。（林迅景 攝）

陳錦鴻兒子在台上自彈自唱。（林迅景 攝）

陳錦鴻和太太在旁欣賞，畫面好有愛。（林迅景 攝）

「我自己嘅做法就係永遠將情緒 keep 住喺『微微開心』（6 至 8度）。就算唔開心，最多只係木無表情，絕對唔會發洩出嚟。」他解釋，為了創造一個讓兒子感到安全、能快樂學習的場景，他每天都在精準控制自己的微表情與情緒。這份近乎苛刻的自律，讓他笑言自己的演技其實比以前進步了更多。

等待兒子成長，是一場極需耐性的長期戰。他舉例，自己一直想糾正兒子的飲食習慣，但他選擇了「不說教、不責罵」，而是默默忍耐，直到兒子青春期長暗瘡主動求救時，才順理成章地引導他回歸清淡的廣東飲食。

兒子展現驚人天賦：完美音準與語言天才

陳錦鴻的苦心栽培，結出了豐碩的果實。兒子不僅記憶力驚人，在五歲前透過背誦《三字經》和《千字文》學會了數百個漢字，聽覺天賦更為他打開了語言與音樂的大門。兒子不但英文、德文流利，普通話更在IB課程中奪得A級成績。

更令人驚嘆的是，兒子11歲時看了電影《波希米亞狂想曲》後受到啟發，主動要求學琴，短短七年便考獲演奏級。憑藉著「Perfect Pitch」（絕對音感）的天賦，兒子現在甚至成為了陳錦鴻登台唱歌時的「嚴厲音樂老師」，負責糾正他的音準與咬字。陳錦鴻亦藉此教導兒子社會的運作邏輯：「你想爸爸繼續賺多啲錢，你就要幫爸爸練好啲歌。」

陳錦鴻兒子在台上自彈自唱，陳錦鴻勁開心。（林迅景 攝）

陳錦鴻表示要多謝「協康會」幫助良多，令兒子可以融入社會。（林迅景 攝）

復出條件曝光：身形依舊Fit爆，靜待好劇本

至於外界頻傳的「健康出現問題」、「暴瘦」等謠言，陳錦鴻在訪問中一笑置之。沒有使用Facebook和微博等社交媒體的他，直言根本看不到也不在乎這些流言蜚語。「我去買餸煮飯、照顧屋企，日日做兩個鐘頭運動，最重要係照顧好身體，唔敢亂嚟。」

他也透露了自己陪伴兒子觀看世界級網球賽事（如艾卡拉斯、祖高域、辛拿等）的用意——藉由體育明星的刻苦與自律，為兒子樹立具體的偶像與榜樣。

當被問到是否準備好重返電視或電影螢幕時，陳錦鴻說：「對於我嚟講，我已經 ready！所以我無肥到，我仲著緊以前《天地豪情》程家雄嗰啲西裝！」他坦言只要有理想、有意義的劇本，不論正派反派，他都隨時準備好為觀眾再次演出。

陳錦鴻一家三口。（林迅景 攝）

4. 陳錦鴻飾演的《老婆大人》、《老婆大人II》葛國光。（宣傳照）

2009年《大冬瓜》，由廖啟智、陳錦鴻及蘇玉華主演，智叔飾演的角色是有雙重身份的，難度挑戰。（截圖）

陳錦鴻好Fit！（小紅書）

【陳錦鴻人物小檔案與經典代表作盤點】

陳錦鴻（Chan Kam Hung）是香港影視圈公認的實力派演員，過去曾是無綫電視（TVB）的當家小生。他的演藝生涯擁有多部膾炙人口的代表作，當中包括《新上海灘》的許文強、《天地豪情》的程家雄，以及在《創世紀》中飾演的經典反派「許文彪」——該角色至今仍被廣大網民奉為神級演技的教科書示範。

為了全心照顧患有自閉症的兒子，陳錦鴻曾大幅減少幕前長劇的拍攝，但他澄清自己從未真正「息影」，多年來持續維持商演與登台工作。隨著兒子長大成人並展現非凡天賦，這位「廿四孝爸爸」也正式宣告狀態大勇，隨時準備迎接具挑戰性的新角色。

陳錦鴻與太太杜雯惠一心一意照顧兒子。（微博@杜雯惠ADA）

【網民熱搜 FAQ】

Q：陳錦鴻今年幾多歲？近況如何？有沒有暴瘦？

A：陳錦鴻現時50多歲。他澄清自己並無健康問題或暴瘦，每天堅持做兩小時運動並親自買餸煮飯，身形依然保持得極好，甚至能穿得下當年拍《天地豪情》時的西裝。他目前仍有接商演，並表示準備好隨時復出拍劇。

Q：陳錦鴻兒子有咩天賦？

A：陳錦鴻 18 歲的兒子展現出驚人的語言和音樂天賦。他不僅英文、德文流利，在 IB 課程普通話更奪得 A 級成績；此外，他憑藉「絕對音感（Perfect Pitch）」，短短七年便考獲鋼琴演奏級。

Q：陳錦鴻點樣教導自閉症兒子？

A：陳錦鴻採用了極具心思的「手把手」戲劇化育兒法。例如透過「角色互換」讓兒子扮演爸爸，體會照顧人的感覺；並且由兒子 6 歲起，每天雷打不動為他按摩一小時，建立安全感，成功教導兒子學懂關懷與孝順。