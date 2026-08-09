《衝上雲霄II》班底重聚掀回憶殺　江美儀孫慧雪林芊妤合照極凍齡

無綫經典劇集《衝上雲霄II》播映至今多年，依然是不少港人的集體回憶。日前，劇中幾位女演員與幕後班底難得私下重聚，引發熱議。



《衝上雲霄II》班底聚會。（IG@snow711）

《衝上雲霄II》班底聚會掀回憶殺

當年《衝上雲霄II》創下高收視，劇中飾演高級機艙事務長「Head Purser」方芮嘉（Heather）的江美儀、飾演機艙事務長鍾麗安（Joanne）的陳倩揚、空姐繆菲菲（Philis）林芊妤（Coffee）以及空姐單冬娜（Dona）的孫慧雪，日前相約聚餐。林芊妤更在社交平台限時動態曬出合照，並留言寫道：「好耐無見啦真係😆 #衝上雲霄II」，言語間充滿久別重逢的喜悅。除了四位女演員，同場還有多位劇組幕後人員及前輩，眾人圍坐用餐，氣氛相當融洽。

四人合體勾起港人集體回憶。（IG@snow711）

4大女神同框狀態大勇

合照中，江美儀戴上Cap帽、身穿簡約白Tee，展現爽朗幹練氣質；林芊妤則以粉紅色V領上衣示人，甜美依然；孫慧雪與陳倩揚亦笑眼盈盈、氣色極佳。四人在鏡頭前攬膊合照，又大玩捧臉、比心等可愛姿勢，少女感十足。不少網民大讚四位女神皮膚保養得宜、顏值依然在線，完全看不出歲月痕跡，讚嘆「歲月從不敗美人」。

狀態大勇勁凍齡。（IG@snow711）

笑眼盈盈。（IG@elenakongmayyee）