愛回家｜滕麗名Unfollow林淑敏　疑爆粗回應不和傳聞：X！握咩手

TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》迎來大結局，豈料在大結局前夕卻爆出劇中靈魂人物「大小姐」林淑敏與滕麗名的不和傳聞！有細心網民發現滕麗名Unfollow林淑敏的IG帳號，令二人關係陷入冰點。在8月7日舉行的「回家派對」活動上，二人受訪時的火爆互動更成為全場焦點，滕麗名不僅直言彼此「不是朋友」，更疑似當場爆粗，場面極度尷尬。

林淑敏同滕麗名靠湯盈盈呂慧儀隔開。（盧振輝攝）

現場受訪滕麗名驚爆粗口：握咩手啫？X！

在昨晚的「回家派對」活動中，林淑敏與滕麗名同台現身，但全程幾乎零交流。當傳媒問及二人私下是否朋友時，滕麗名反應極大，冷淡且直接地回應：「我哋冇話過係friend，（同事？）梗係喇，係同事，傻豬嚟㗎。」面對對方的冷言冷語，身旁的林淑敏只能一臉尷尬地微笑。當記者希望二人用行動證明友好並握手時，滕麗名態度更顯不耐煩，疑情緒失控當場爆粗：「你想點表示呀？（握手？）握咩手啫？X！有乜嘢問題？」

兩人隨後雖然極快速地握了一下手，但隨即迅速甩開。林淑敏見狀打圓場笑言不如「背對背」合照以貫徹劇中敵對角色，滕麗名則反駁：「佢唔同我握咋，做乜要背對背？」最後二人再次握手時，滕麗名更收起笑臉狠批：「我哋唔好接開個話題。」影片於網上瘋傳後，迅速引爆全網熱議。

滕麗名現場受訪滕麗名驚爆粗口。（盧振輝攝）

接受訪問。（盧振輝攝）

網民一面倒圍剿態度惡劣

片段曝光後，大批網民紛紛抨擊滕麗名表現欠佳、缺乏職業素養，認為就算私下有嫌隙也不應在公開場合給搭檔難堪：「大小姐表現大方，幾唔妥都叫做公開場合，無必要講嘢有骨，兼幾次甩開人哋隻手，小家到呢！出唔到大場面。」、「作為路人冇偏心邊個，滕咁樣有啲觀感唔好啦。」、「好心唔好咁，大家職場上都係做場戲，唔好令人難堪。」更有自稱曾任職TVB助理編導的網民加碼爆料，指曾在電視台餐廳親眼目睹滕麗名「驚人的粗口橫飛，絕對唔係善類」。

網民狠批。（Threads）

早期宣傳早有端倪 滕麗名稱不知何時Unfollow

其實二人的不和傳聞早有跡可尋。據悉，在早前出席《愛·回家》的宣傳活動時，受訪期間滕麗名便幾乎全程用背脊對著林淑敏。當被問到會否不捨得與「大小姐」隔空鬥嘴時，滕麗名面無表情地表示：「梗係唔會喇」，林淑敏略帶尷尬地表示「會再合作」，滕麗名隨即面露不屑並擰歪面，令夾在中間的呂慧儀左右為難、不知所措。

面對鋪天蓋地的不和傳聞，林淑敏在接受訪問時大方回應：「我有留意報道，但沒為意是否有Follow社交網，希望大家都可以將焦點放到《愛·回家》大結局的熱度，這種時候不想搶走焦點，又不是大件事。無事的，其他事就不回應，證明套劇太受歡迎，大家會細心留意，好多事都會放大來看，所以不想回應是非，希望觀眾都可以開開心心，欣賞劇集大結局。」至於被指主動Unfollow舊搭檔的滕麗名，則僅冷淡回應表示：「唔知道乜嘢時候取消關注林淑敏。」