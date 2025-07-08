50歲名模一家三口被野生捕獲　仔仔盡得父母優良基因　側臉似媽媽

50歲「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星、EXILE成員AKIRA（黑澤良平）結婚，婚後育有一子。近日有網友在新加坡環球影城偶遇一家三口外出旅遊，並捕捉到他們互動溫馨的畫面，引發關注。



林志玲和老公AKIRA帶3歲兒子去新加坡度假。（微博圖片）

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網友透露，林志玲與AKIRA帶著3歲兒子一同出遊，小男孩身高已及媽媽腰間，明顯遺傳了父母的優良基因；從側臉輪廓來看，更被直呼神似林志玲。林志玲的一雙雪白鉛筆腿，更讓不少網友直呼：

「滿滿少女感」

「吃了哪一個牌子防腐劑」。



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不少粉絲也注意到夫妻倆育兒分工有默契。林志玲背著黑色後背包，包內裝滿兒童用品，負責點餐、購物與安撫孩子情緒；而AKIRA則全程陪伴兒子互動玩耍，負責抱小孩、拍照紀錄日常，一旁溫柔守護家人。更有網友分享，若有人主動要求合照，AKIRA還會親切接過手機，擔任攝影師，展現暖爸風範。

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