林志玲疑遭內地封殺　央視新劇客串被除名　綜藝預告急下架惹揣測

林志玲近期影視動向引發外界高度關注。



據悉，林志玲原定客串參與中央電視台戲劇《玉蘭花開君再來》，然而劇組5月25日官宣演員陣容時，名單中卻未見其名，隨即傳出其戲份恐遭刪除或替換的揣測。不僅戲劇作品出現異動，連她參與錄製的知名內地綜藝節目《毛雪汪》，也在播出前夕臨時宣布調整，引發熱烈討論。

林志玲（Instagram@chiling.lin）

內地綜藝節目預告遭下架！《毛雪汪》臨時改播其他嘉賓

林志玲原預計於5月25日登上由毛不易、李雪琴主持的熱門綜藝節目《毛雪汪》。該節目官方微博曾於5月19日公開預告片，畫面中林志玲身穿優雅粉色連身裙，不僅大方分享婚後帶小孩的生活點滴，更當場示範如何在超市「優雅搶菜」，輕鬆幽默的互動深受粉絲期待。然而，在預定播出當日，節目方卻緊急更換播出內容，改播由譚松韻與董晴參與的集數；原定林志玲登場的預告貼文，也同步從官方微博徹底下架。這一突如其來的異動，讓許多原本守候在螢幕前的觀眾感到意外。

對於林志玲集數未如期播出，不少粉絲在社群平台表達惋惜，紛紛留言：

「天呢！林志玲這期真的沒了，我好期待！」

「剛準備收看卻發現預告都沒了，希望能有機會重新播出」



與此同時，部分內地網路評論則出現「底線不可觸碰」等相關言論，引發外界對於演藝圈審查標準及林志玲近期動態的諸多聯想。

林志玲婉拒台灣文策院職位。（Facebook@林志玲 Chiling Lin）

除綜藝節目外，林志玲受邀客串的央視陸劇《玉蘭花開君再來》，在昨日舉行的演員陣容官宣中，不僅未列入其名字，劇組對於演員名單的變動也未多做說明。由於過去演藝圈曾有相關案例，外界隨即揣測其戲份是否面臨刪除，或是透過技術手段進行調整。

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