林志玲嫁AKIRA一原因被批日式同化 回應展現高情商化解公關災難
撰文：中天新聞網
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「台灣第一名模」林志玲近日因在大陸北京國際電影節紅毯上的表現引發熱議，有網友指責她走路姿態畏縮、動作拘謹，甚至暗諷她嫁到日本後「日式同化」；對此，她罕見拍攝短片回應，展現高情商化解爭議。
林志玲1日在微博發文，以影片幽默回應負面評價，只見她背著寫有「自信」的帆布包，抬頭挺胸走路，並選用〈姐就是女王〉作為背景音樂，更自嘲道：「媽媽真的太久沒當明星了」，最後俏皮表示：「禮貌蹲可能改不了喔！」
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事實上，林志玲日前出席北京國際電影節「注目未來」單元活動時，身穿Valentino粉色薄紗禮服，展現優雅氣質，不過，由於當天天氣寒冷，她走路時不自覺縮著脖子，引發部分網友批評，更有人指出，她婚前是優雅自信、光芒四射的「中國女人」，婚後卻成眼神無光、畏畏縮縮的「日本女人」，暗指她嫁給日本藝人AKIRA後氣場全失。
值得一提的是，林志玲自2019年與AKIRA結婚後，就不時面對各種輿論壓力，包括婚姻狀況、生育等議題都曾引發外界揣測，她此次也罕見選擇公開回應，以輕鬆幽默的方式化解負面聲浪，展現其一貫的高情商與優雅氣度。
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