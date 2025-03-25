網傳央視林志玲18歲走光照　比堅尼一位置鬆脫　不慎露出敏感部位

在央視主持多年的美女主播馬凡舒，因為有精緻五官、姣好身材再加上氣質出眾，有「央視林志玲」的美名，最近以傑出的主持功力，接下許多節目，更連續三年主持春晚，而她人紅招忌，最近被媒體爆料她18歲參加活動時，泳褲不慎滑落而走光，當時畫面也流出，她對此也淡定回應：「誰愛看誰看，反正我也不怕！」



馬凡舒獲封「央視林志玲」。（微博圖片）

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陸媒報導指出，在2011年，18歲的馬凡舒參加「海南國際旅遊島形象大使」選美比賽，穿著橙紅色比堅尼看起來充滿自信，但在走秀時泳褲帶子竟不小心鬆開，讓她當眾走光，褲子更有隨時掉下來的可能，但她依舊神色自若，堅持走完整場。

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而她事後解釋是因為號碼牌繫在泳褲打結處，號碼牌重量有影響，再加上走秀時身體擺動，才會因此讓泳褲的結鬆脫，多年後再提及此事，她仍表示意外不可避免，誰在乎呢，「誰愛看誰看，反正我也不怕！只是一場突發的意外，相信大家依然會鼓勵我、支持我」，大方態度引來網友熱力稱讚。

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