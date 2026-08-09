蒙嘉慧鄭伊健福岡全黑情侶裝掃貨被捕獲　拎購物袋拖手傾偈極恩愛

蒙嘉慧與鄭伊健自2013年結婚至今已逾13年，是演藝圈公認的恩愛夫妻。早年在丈夫鄭伊健的支持下，蒙嘉慧在日本福岡合資開設房地產公司，並在當地學習日文與過著悠閒的田園生活。早年，鄭伊健證實太太已回流香港。兩人的夫妻生活極具「鬆弛感」，經常穿着樸素便服在香港街頭拍拖。

鄭伊健透露太太蒙嘉慧長駐日本工作。（網上圖片）

蒙嘉慧與鄭伊健回日甜蜜掃貨

近日有在日華人在網上分享一段七月初於日本福岡拍攝的行車記錄儀片段，無意間拍下鄭伊健與蒙嘉慧夫婦行街的畫面。儘管夫妻倆已將生活重心移回香港。可見兩人依然十分不捨當地的愜意節奏，至今仍不時前往當地小住。

片段中，二人一身黑色情侶穿搭，打扮簡約低調，一起在街邊閒逛，手上拎住各式購物袋，明顯剛剛買完東西。行路期間蒙嘉慧不時轉頭同鄭伊健細聲聊天，鄭伊健亦溫柔看着對方，兩人並排慢行，平淡日常裡滿載夫妻間的默契與溫柔。

蒙嘉慧與鄭伊健回日甜蜜掃貨。（小紅書＠akamenic）

蒙嘉慧與鄭伊健回日甜蜜掃貨。（小紅書＠akamenic）

蒙嘉慧與鄭伊健回日甜蜜掃貨。（小紅書＠akamenic）

鄭伊健笑爆蒙嘉慧回港後「遊手好閒」

蒙嘉慧雖然在2021年因打理日本房地產業務而移居福岡，但鄭伊健於2024年在電台訪問中透露，太太已結束當地的「學習生活」並回流香港，更打趣形容她「又是遊手好閒」，語氣盡顯甜蜜。自回流香港後，許多香港市民和網民頻繁在香港街頭捕捉到他們的身影。近日兩人就被多次目擊以極其樸素的全黑情侶裝，現身在香港知名的平民魚蛋粉麵店與街坊一起搭枱吃飯，親民且毫無明星架子。