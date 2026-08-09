愛回家大結局｜周嘉洛細心扶劉丹上台　貼心禮讓同僚獲網民大讚

無綫長壽處境劇《愛回家之開心速遞》近日迎來大結局，劇組特別於沙田新城市廣場舉行盛大的大結局派對。現場吸引數百名市民及忠實劇迷提早到場「霸位」，將商場圍得水洩不通。在活動中，身為主角之一的周嘉洛憑藉其細心又禮貌的舉動，贏得全網一片讚賞。

周嘉洛憑《愛．回家之開心速遞》「金城安」（廢青安）一角成功入屋！（電視截圖）

周嘉洛細心護送「丹爺」上台

影片中可見，當飾演「熊樹根」的劉丹（丹爺）準備踏上台階時，飾演其外孫「金城安」的周嘉洛立即上前，全程緊緊貼在丹爺身後，用手穩穩扶着丹爺的腰部與背部，小心翼翼護送長輩安全踏上舞台。更令人注目的是，周嘉洛在送丹爺上台後，並未急於自己登場，而是特意站在台階旁，禮貌地讓其他演員及同僚先上台，自己則默默留在最後才踏上舞台。

周嘉洛細心護送「丹爺」上台。（Threads@addmandy）

周嘉洛細心護送「丹爺」上台。（Threads@addmandy）

周嘉洛禮貌舉動獲網民洗版式好評

這段片段在社交平台廣為流傳後，周嘉洛的禮貌表現獲得網民洗版式好評。不少網民大讚他非常有家教且懂得做人，指他即使已經做到主角，依然時刻保持謙虛。亦有網民指這種日常的小細節更能反映個人修養，也有不少劇迷表示看到「熊家」戲裏戲外的深厚感情十分感動。

周嘉洛禮貌舉動獲網民洗版式好評。（Threads@addmandy）

周嘉洛私下親民貼地零架子獲市民大讚

除了台上禮讓前輩之外，周嘉洛私底下的親民態度亦再次被網民熱討。有曾遇過他的路人指他真人毫無明星架子，不僅會在非工作活動場合主動向路過市民打招呼，甚至還會像朋友般關心閒聊：「見過佢一次，完全冇明星架子，見到會say Hello跟著問你係咪收工」、「有次見到佢，佢仲主動同市民打招呼」。這種熱情又親切的性格，讓他在圈內圈外都累積了極佳人緣。

周嘉洛私下親民貼地零架子獲市民大讚。（IG@kalok）