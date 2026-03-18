王菲挑戰謝霆鋒《無聲仿有聲》片段流出　有愛加乘：特登搵老師學

TVB最近舉辦真人騷《魔音女團》，吸引半百女藝人參加，為了能躋身16強，眾人施展渾身解數，各出奇招務求突圍而出，希望得到網民的喜愛。當中2019年港姐亞軍暨最上鏡小姐王菲，繼早前熱褲騷腿展示舞功後，近日她就挑戰慢歌，翻唱謝霆鋒的《無聲仿有聲》，大曬歌喉又有噱頭，認真識玩。

TVB最近舉辦真人騷《魔音女團》，吸引半百女藝人參加。（葉志明 攝）

2019年港姐亞軍暨最上鏡小姐王菲也有參加。（葉志明 攝）

翻唱《無聲仿有聲》獲正評

片段中，王菲坐在車廂內深情獻唱謝霆鋒的《無聲仿有聲》，她以露肩上衣搭配短裙上陣，大騷迷人鎖骨與白滑美腿，畫面極其吸睛。雖然唱功仍有進步空間，但「王菲唱謝霆鋒歌曲」這個噱頭已成功引起熱議，獲得不少人留言鼓勵正評和鼓勵：「大家等了很多年，終於聽到王菲唱霆鋒的歌」、「我覺得本身就唱得咁好」、「唱得幾好喎,可能王菲唱霆鋒既歌特別有感。」好友何雁詩亦現身「曲線」力撐：「我魔音菲唔夠魔音，回水。」而面對網民大讚「C位在望」，王菲則謙虛表示：「如果有份入圍已經好開心！」

王菲早前熱褲騷腿展示「舞」功。（IG@wongfeiiiiii）

Kpop都難不到王菲。（IG@wongfeiiiiii）

謝霆鋒忠實粉絲

王菲接受《香港01》訪問時，表示選唱謝霆鋒的《無聲仿有聲》，最大原因是自己本身很喜歡謝霆鋒，之前可以親身看對方啟德演唱會，可以說圓了她多年夢想，還自爆當晚拍了成千張相，非常瘋狂。「我冇諗過自己每一首歌都識唱，本身仲以為會有啲唔識，點知首首識，所以發現原來自己都真係幾忠實粉絲。我以前有一期手機嘅Wallpaper，長期都係謝霆鋒個樣嚟㗎！」

在最近一條影片中，王菲大騷迷人鎖骨，和白滑美腿，非常養眼。（IG@wongfeiiiiii）

王菲今次挑戰謝霆鋒慢歌《無聲仿有聲》，認真識玩。（IG@wongfeiiiiii）

找唱歌老師特訓

為了唱好《無聲仿有聲》，王菲特別請來老師學。她透露其實早於初選前已開始找這位老師「求救」，笑指老師對她的要求極高，「佢係基本上每一粒音咁樣去幫我教，叫我高啲、高一個 Key、低一個 Key咁逐個音幫我執。」王菲自爆，第一次唱歌給老師聽時，對方的反應相當直接：「佢話真係好災難，呢啲音完全唔知飛咗去邊度，完全唔係嗰首歌。」

靚女。（IG@wongfeiiiiii）

王菲自言曾有一段時間電話wallpaper是謝霆鋒（官方提供圖片）

王菲還自爆練歌過程中發生了不少尷尬笑話，有次與老師練歌時，不小心播錯了另一首歌的純音樂，沒想到她竟然毫無察覺，直接套入原本要練習的歌詞唱了出來。「老師都話我犀利，話我完全將兩首唔同嘅歌唱埋一齊，話我真係音痴！」幸好經過老師教導後，王菲現在終於能夠成功錄到一首一分鐘左右的歌曲，令她非常有滿足感。

王菲自言是謝霆鋒忠實粉絲。（IG@wongfeiiiiii）

王菲笑指演唱會當晚影了過千張相。（IG@wongfeiiiiii）

自細有女團夢

談到今次參加《魔音女團》，王菲坦言從她十幾歲讀中學時就有個女團夢，中學時期曾因熱愛跳舞而與友人組成舞團去比賽，主要以Kpop為主，更曾膽粗粗去報名韓國娛樂公司的練習生面試，幻想到當地做女團出道，可惜最終未能入圍，但回想當時的決定仍覺得自己很大膽，居然會有這樣行動去做。 對於今次再迎來女團機會，王菲表現得非常珍惜，並表示會全力以赴：「雖然依家已經廿幾歲，但都要好好爭取呢個機會，希望可以圓到我呢個十幾年前未圓嘅女團夢。」

王菲自言中學開始已經有個女團夢。（IG@wongfeiiiiii）

王菲原來曾參加（IG@wongfeiiiiii）

與天后撞名利弊參半

對於與天后王菲撞名，王菲笑言曾向家人「求證」原因，完全是無心插柳，「媽咪話其實當時冇諗咁多，純粹係因為佢鍾意單字名，鍾意草字頭嘅字，所以最後就幫我改咗做『菲』字。」至於這個響噹噹的名字，王菲覺得利弊參半，參選港姐初期的確迅速被大眾記住；但每當她進入新環境，總會遇到尷尬場面。「大家都會問：『你可唔可以唱首歌聽下？你幾時開演唱會呀？』」 這類問題由細聽到大，令她既無奈又好笑。

王菲在《刑偵12》飾演陳法蓉年輕版。（IG@wongfeiiiiii）

而在《巨塔之後》，王菲則飾演宣萱的年輕版。（IG@wongfeiiiiii）

王菲曾認真思考是否需要改一個藝名，甚至問公司意見，但公司的回應卻非常直接和有說服力，「公司都話其實唔使，呢個名都幾好，TVB依家得你一個王菲之嘛！」王菲亦覺得有道理，既然這個名字已經用了二十幾年，最終決定繼續以「王菲」的身分在演藝圈發展。

王菲坦言從商很辛苦，但又很有滿足感。（IG@wongfeiiiiii）

王菲亦積極經營其YouTube頻道節目《菲嚐好味》，主要拍攝「搵食」影片，帶大家捐窿捐罅尋找美食。（《菲嚐好味》截圖）

現年29歲的王菲，參選2019年香港小姐入行，在同屆三甲中最早彈出獲得拍劇機會，先後曾參演《刑偵日記》、《星空下的仁醫》、《白色强人II》、《香港人在北京》及《刑偵12》等多套無綫重頭劇，早前她在熱播劇《巨塔之后》中飾演宣萱年輕版，引起討論；而即將播出的《正義女神》也會見到其身影。初了演藝工作外，王菲最近還進軍商界做美容生意，又開設YouTube頻道，帶大家捐窿捐罅尋找美食，作多方面發展。