謝霆鋒被發現戴26年前王菲定情手鐲勁長情　有網民戥張柏芝不值

現年46歲的謝霆鋒歌影事業得意，近年更全力發展廚藝生意，創立自家品牌，蛻變成企業家。日前他獲香港大學未來媒體學院邀請出席講座，跟學生分享創業心得。當日霆鋒穿上深啡色Polo衫配搭斯文方框眼鏡，突顯知性魅力。有不少網民看到霆鋒在講座的片段後，焦點卻意外落在他左腕上的玫瑰金手鐲，眼利的網民人出正是與王菲定情26年的「定情信物」，隨即引起網民熱議。

謝霆鋒日前受香港大學未來媒體學院邀請，出席講座。（小紅書）

謝霆鋒戴王菲訂情信物

謝霆鋒與王菲相差11年的「姊弟戀」經歷了離離合合，兩人於2000年在梁朝偉的慶功宴後被拍到「世紀拖手」，正式公開戀情。當時鋒菲愛得高調，而今次霆鋒手上戴上的金手鐲，便是兩人熱戀時的情侶信物，王菲亦曾多次在公開場合佩戴。當年霆鋒與王菲的戀情未能開花結果，其後兩人各自經歷婚姻，謝霆鋒與張栢芝結婚育有兩子，而王菲則嫁給李亞鵬誕下一女，可惜雙方的婚姻最終以離婚收場。

謝霆鋒被發現戴26年前王菲定情手鐲。（小紅書）

有網民大讚霆鋒長情。（小紅書）

謝霆鋒2014年與王菲「世紀復合」

謝霆鋒與王菲各自離婚並回復單身後1年，兩人在2014年「世紀復合」，轟動整個娛樂圈。據知，二人分開多年來，霆鋒一直將定情手鐲存在保險櫃，復合後立即將手鐲重新戴上。霆鋒與王菲復合後非常低調，甚少公開合照或放閃，不過無聲仿有聲，霆鋒戴上手鐲證明了對這段感情的珍愛。

有眼利的網民發現霆鋒戴的手鐲是與王菲2000年的定情信物。（小紅書）

有網民替張栢芝感不值？

有大批網民看到霆鋒帶上手鐲，在網絡上引起熱烈討論，有網民大讚霆鋒是「癡心情長劍」：「劃痕就是甜蜜的印記一如既往，甜了26年」、「真不錯，居然都沒扔」、「他是不是特別想菲時就戴上？」、「太甜了太甜了。兩個人怎麽這麽有愛啊。」、「這個圈一帶就是一輩子了」。不過亦有網民替張栢芝感到不值，更留言表示：「我替張栢芝感到不值」、「那張栢芝是怎麽回事」。不過有理性的網民認為大家應該停止不必要的過分解讀，並指出謝霆鋒十幾年前的衣服還在，更何況飾物。