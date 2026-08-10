翁靜晶爆梅艷芳與其繼弟舊情　連炎輝親述為阿梅近藤真彥牽紅線

在《危險人物2.0》最新一集中，主持翁靜晶邀請到其昔日在保險界的入行老闆、星級保險高層連炎輝（Alan）擔任嘉賓。兩人在節目中回顧了從TVB藝員訓練班、保險界奮鬥，到與多位已故巨星交手的點滴，更首度詳細披露了有關已故歌后梅艷芳的多段感情內幕與秘聞。

翁靜晶邀請到高層連炎輝（Alan）擔任節目嘉賓。（Youtube@危險人物2.0）

連炎輝親爆為梅艷芳近藤真彥牽紅線

外界一直對梅艷芳與日本巨星近藤真彥的感情津津樂道，連炎輝在節目中親述了當年為兩人牽紅線的經過。當年近藤真彥來港開演唱會，連炎輝帶同梅艷芳及張國榮一同出席After Party。連炎輝當時特別向近藤真彥介紹阿梅為「香港山口百惠」，不過兩人首次會面後並未即時擦出火花。直到後期華星唱片再次邀請近藤真彥來港擔任表演嘉賓，阿梅與近藤真彥才真正開始熟絡。兩人隨後一齊前往迪士高玩樂、聊天，感情迅速升溫，相熟後才正式相約拍拖。

連炎輝親爆曾為梅艷芳近藤真彥牽紅線。（Youtube@危險人物2.0）

翁靜晶亦補充大讚當年近藤真彥十分英俊可愛，並笑言近藤當年頻頻訪港，自己亦曾在迪士高與對方傾談，豈料不足10分鐘，丈夫劉家良師傅突然出現並站於二人中間「擋住」，畫面非常搞笑。

連炎輝親爆曾為梅艷芳近藤真彥牽紅線。（Youtube@危險人物2.0）

翁靜晶爆梅艷芳曾與其繼弟拍拖

除了近藤真彥外，翁靜晶更在節目中大爆一段涉及自身家庭秘聞，透露梅艷芳曾與自己繼弟弟劉米高（Michael）拍過拖。翁靜晶透露，劉米高其實是她媽媽老公劉衍泉的大兒子，原名叫劉永活。她的繼弟劉米高當年非常英俊，與梅艷芳因合作拍攝手錶廣告而擦出愛火花。雖然二人最終未能修成正果，但翁靜晶表示「今日都無所謂啦」，並透露繼弟Michael現時已與同性丈夫於澳洲生活得非常快樂。

翁靜晶爆梅艷芳曾與其繼弟拍拖。（Youtube@危險人物2.0）

翁靜晶大讚施南生非常有道義。（Youtube@危險人物2.0）

翁靜晶大讚施南生非常有道義

節目中兩人亦提及已故的張國榮及知名監製施南生。連炎輝透露當年是由哥哥介紹認識施南生，二人因同樣孝順而極有共同話題。翁靜晶回憶劉家良師傅當年癌症康復後接拍徐克導演的《七劍下天山》，在新疆拍攝時因潛入冰河多次NG致休克送院，全程皆由施南生幫忙接洽跟進。她更特別提到，當年邵氏雖然與劉師傅簽約有10%全球分紅，但劉師傅身為香港首位百萬導演卻「一毫子都未分過」。相反新藝城及施南生的電影工作室至今仍堅持分紅給劉師傅，足見電影工作室團隊有情有義。