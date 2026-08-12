余文樂離婚後極速現身《披荊》　大細眼星味全無被批：比路人普通

現年44歲的余文樂7月宣布離婚，轉眼僅一個月即急急腳重整旗鼓，亮相內地人氣綜藝《披荊斬棘2026》，為全面復出火速鋪路。可惜久未公開露面的他，一登場即以驚人「崩壞狀態」引發網民熱議。



余文樂成為唯一一位香港代表。（微博@余文樂）

昔日痞帥男神走樣

鏡頭前的余文樂肉眼可見地明顯發福，雙頰臃腫圓潤，昔日迷人電眼更慘變「大細眼」，遭網民毒舌狠批「一個眼睛企崗、一個眼睛放哨」。當年憑酷帥氣質走紅的他，如今造型與神態均滲出陣陣歲月痕跡，就連年輕人熱衷的「MBTI心理測驗」也一竅不通，與新一代潮流略見距離。不少網民看後直言：「呢個竟然係余文樂？」、「比路人還普通！」

昔日痞帥男神走樣。（《披荊斬棘2026》截圖）

對「MBTI 心理測驗」也一竅不通。（《披荊斬棘2026》截圖）

與新一代潮流略見距離。（《披荊斬棘2026》截圖）

老友楊千嬅一刀插中要害

節目中，余文樂安排了與電影《志明與春嬌》老拍檔楊千嬅隔空連線，二人隔空互動火花十足。怎料楊千嬅一開口便毫不留情問道：「你50歲了沒有啊？」一刀正中要害，余文樂聞言即時揮拳作勢反擊，急急澄清：「我44歲！」場面搞笑。有趣的是，楊千嬅實際上比余文樂年長8歲，但二人同框幾乎看不出年齡差距。經歷婚變後，余文樂選擇《披荊斬棘2026》作為重新出發的舞台，可惜狀態未回復巔峰，這條復出之路恐怕比想像中更加「披脂斬棘」！

老友楊千嬅一刀插中要害。（《披荊斬棘2026》截圖）