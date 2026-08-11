錢嘉樂61歲生日溫馨慶祝　13歲大女錢凱晴讓妹吹蠟燭獲讚好家教

藝人錢嘉樂日前迎來61歲生日，近日社交平台上流傳一段親朋好友特別為他熱鬧慶祝壽辰的溫馨影片。影片中，錢嘉樂的妻子湯盈盈，攜同13歲的長女錢凱晴（Alyssa）以及11歲的幼女錢凱琪（Kassidy）全程熱情相伴，一家四口同框的畫面散發出滿滿的幸福感。

錢嘉樂日前迎來61歲生日，一家人齊齊慶祝。（IG@tong_ying_ying）

一家四口溫馨唱生日歌

在慶生現場，眾人齊聲為壽星仔錢嘉樂唱響生日歌，場面相當熱鬧。餐桌上擺放著兩個造型非常精緻的生日蛋糕，其中一個更特別加入了濃厚的電影元素設計，極具心思地回應了他身兼電影監製與著名動作指導的雙重身份。錢嘉樂在兩位寶貝女兒的溫馨陪伴下閉眼許願，臉上流露出難掩的滿足與幸福微笑。

眾人齊聲為壽星仔錢嘉樂唱響生日歌。（影片截圖）

錢嘉樂示意叫女兒們一齊吹蠟燭。（影片截圖）

錢凱晴默默守候妹妹獲網民狂讚

這段慶生影片發佈後，除了壽星仔本人受到注目之外，錢嘉樂與兩位女兒之間的融洽互動亦意外成為網民熱議的話題。在吹熄蛋糕蠟燭的環節中，錢嘉樂先讓兩位女兒合力吹熄第一個蛋糕上的燭光，隨後他示意大女錢凱晴（Alyssa）幫忙吹熄另一個蛋糕。

錢嘉樂先同細女一同吹熄生日蛋糕上的蠟燭。（影片截圖）

然而，凱晴並沒有急於搶先吹熄，而是非常有愛心且客氣地先讓妹妹嘗試，自己則站在一旁默默關注與守候。直到看見妹妹未能一口氣吹熄剩餘的蠟燭時，她才適時上前協助，與妹妹一同順利完成。這個充滿愛意的小細節被不少眼尖的網民捕捉到，紛紛於留言區大讚大女既懂事又懂禮貌：「大女青春期怕羞啲啲，見到佢都會讓妹妹。嘉樂都識做，叫家姐吹最後嗰枝」、「大女同爸爸一個餅印」。

見仲剩下一隻蠟燭，錢嘉樂邀請大女錢凱晴（Alyssa）一起吹埋。（影片截圖）

錢凱晴盡顯長姐風範，將大部份蠟燭都讓給妹妹吹熄。（影片截圖）

網民大讚大女懂事又禮貌。（threads）

網民爆料巧遇經歷力證家教極佳

年僅13歲的錢凱晴在片中穿着一身樸素的「史迪仔」T恤，手上還拿着一本書籍，散發出一股安靜乖巧的文化氣息。除了影片中的優良表現外，更有不少網民紛紛在留言區「爆料」，分享自己在鏡頭以外巧遇錢嘉樂一家的真實經歷，證實兩姊妹私底下同樣非常非常有禮貌。

網民大讚錢嘉樂家教有方，兩姊妹非常有禮貌。（threads）

有網民分享指，幾年前曾於啟德的精品店偶遇湯盈盈帶著細女購物，當時年幼的細女表現得相當安靜，見到喜歡的物品不會隨手亂摸，而是會先禮貌地請示媽媽或工人姐姐；而湯盈盈面對路人的注視亦會微笑點頭，展現極高素養。亦有其他網民表示曾在餐廳見過兩姊妹，外出用餐時從不隨便大喊大叫。綜合大眾的親身體驗，網民一致盛讚錢嘉樂與湯盈盈身教有方：「有睇過佢同湯盈盈做手工嘅YouTube，好有家教」、「大女好可愛，見過兩個小朋友，好好禮貌」。