葉蒨文深圳開騷高調宣佈再添孫女　曬相笑問歌迷「像不像林子祥」

撰文：深圳報業
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8月8日晚，林子祥與葉倩文「白頭到老」巡迴演唱會深圳站唱響。

64歲的葉倩文在演唱會現場宣佈家中喜添孫女，這是繼子林德信（林子祥與前妻吳正元之子）與妻子 Candace 的第二個孩子。

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葉倩文當場向觀眾展示寶寶照片，詢問觀眾「像不像林子祥」，並興奮表示：「明天就回去抱孫。」

據了解，葉倩文與林子祥1996年結婚時約定丁克，並無親生子女，但她將繼子林德信視如己出，如今對兩個孫女寵愛有加，被稱為「孫女奴」。

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公開資料顯示，林子祥（George Lam）1947年10月12日出生於中國香港，籍貫廣東省江門市新會區，1976年以首張英文專輯《Lam》正式出道。他憑藉清亮高亢的「鐵肺」唱腔與獨特的真假音轉換，成為港樂黃金時代的標杆人物。1980年，他以《在水中央》《分分鐘需要你》連奪第三屆十大中文金曲兩座金曲獎，一夜爆紅；此後《真的漢子》《男兒當自強》《數字人生》《敢愛敢做》等作品首首皆是時代印記。

葉倩文，1961年9月30日出生於中國台灣台北，籍貫廣東中山，1980年以專輯《春天的浮雕》在歌壇出道。1984年憑粵語歌曲《零時十分》一炮而紅，正式在香港樂壇站穩腳跟。1988年《祝福》橫掃各大獎項，1991年《瀟灑走一回》更是席捲大江南北，「天地悠悠過客匆匆」成為國民級旋律。她曾在1990至1993年連續四年奪得十大勁歌金曲最受歡迎女歌星獎，1993年憑《明月心》獲得第五屆台灣金曲獎最佳國語女演唱人獎，2010年榮獲十大中文金曲最高榮譽金針獎。

1996年，林子祥與前妻吳正元離婚一年後，與葉倩文登記結婚。

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