Jennie談戀愛觀偏好日久生情　被問與魅力室友同住秒轉話題引遐想

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie，近日擔任美國版《COSMOPOLITAN》2026秋季刊封面人物，更登上雜誌YouTube頻道「Blind Date」單元，大方分享自己的戀愛觀，其直率的發言讓不少粉絲驚呼：「人間清醒！」



Jennie登上美國雜誌《COSMOPOLITAN》YouTube頻道。（YouTube@Cosmopolitan）

Jennie大方分享自己的戀愛觀。（YouTube@Cosmopolitan）

初次約會大忌：難忍對方穿醜鞋

在節目中，Jennie被問到初次約會時最看重什麼細節，她毫不猶豫地表示，男生如果穿了難看的鞋子，絕對會在她心中瞬間扣分。她亦分享，約會時不用刻意穿高跟鞋，最重要是穿得舒服，展現真實的自己。

Jennie表示首次約會非常看重對方穿的鞋子。（IG@jennierubyjane）

Jennie擇偶偏好「日久生情」

比起一見鍾情，Jennie更喜歡與對方從朋友慢慢發展成戀人。她甚至笑稱比起粉絲，自己更想和「從未聽過她音樂的人」約會。被問到若曖昧對象一直更新社交平台，卻隔了好幾個小時都不回訊息怎麼辦？Jennie直指這是嚴重的「危險信號」。她強調：「我們需要從男人那裡得到愛與尊重。」被問到自己會否主動傳訊息？她俏皮笑指，自己不僅不會主動傳第一封訊息，要是連傳兩次，那絕對是發生了「緊急情況」。

偏好「日久生情」。（IG@jennierubyjane）

表示自己不會主動。（IG@jennierubyjane）

被問「與魅力室友同住」即轉移話題

當主持人問及是否曾與有魅力的室友同住時，Jennie卻語帶玄機地笑說：「我們就聊到這裏吧！」 緊急轉移話題的模樣，反而引發網民無限遐想。