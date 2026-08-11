呂慧儀帶12歲兒子遠赴加拿大　實地考察名校疑為蟹籽海外升學鋪路

現年43歲的「長腳蟹」呂慧儀，2006年參選港姐奪得季軍後入行，近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊若水」一角深入民心。呂慧儀自2018年離婚後獨力照顧兒子黃柏翹（蟹籽），近日她趁劇集煞科與大結局之間的空檔，帶同12歲兒子遠赴加拿大旅行共享天倫，期間更特意安排參觀當地名校，引發網民猜測她正為兒子到外國升學鋪路。



呂慧儀與囝囝遠赴加拿大。（IG@konniecrab）

親身探訪名校疑為蟹籽海外升學鋪路

呂慧儀日前在社交媒體分享旅遊短片，並感性寫道：「趁着《愛回家》拍攝完成後又未播放大結局前的空檔，跟家人來了一趟遠行。我相信教育亦是開啟未來的鎖匙，這次出行也想讓蟹籽在玩樂中有點學習的氛圍。」照片中所見，已步入青春期、身材迅速拉高的小「蟹籽」，背影十分高大。母子二人專程參觀了加拿大著名學府卡加利大學（University of Calgary），讓蟹籽切身感受大學校園氣息。

親身探訪名校。（IG@konniecrab）

蟹籽身材迅速拉高。（IG@konniecrab）

身為教育中心創辦人之一的呂慧儀，坦言此行除了讓兒子體驗當地的暑期活動，亦趁機為自己與拍檔王博士的教育事業做資料搜集。她不僅走訪了工程學院，更特別參觀教育學院，形容：「在漫長升學路上再汲取多些資訊，的確是一個不錯的旅程。」

不僅走訪了工程學院，更特別參觀教育學院。（IG@konniecrab）

拍劇之餘完成牛津商管課程

事實上，呂慧儀對兒子的教育與升學如此上心，皆因她本身就是圈中公認的「星級學霸」！中學就讀屯門區Band 1名校的她，中七時以理科全級第一、中國語文及文化科奪A的拔尖佳績，成功考入香港科技大學電子工程系。離婚後她不僅一手打造自己的教育事業，更在忙碌的拍劇日程中，霸氣地完成英國牛津大學賽德商學院的行政管理課程，且所有科目成績均高達80分以上，超強自律與毅力獲網民激讚！