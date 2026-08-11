許志安入行曾陷三年迷茫期　揭恩師梅艷芳舞台心法：要入到佢個心

撰文：小白
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「華星唱片」成立55周年，特別推出《星塵55》訪問系列，邀請許志安一連三集重溫昔日音樂點滴。由1986年參加第五屆新秀歌唱大賽入行至今，他走過近40載歌唱生涯。專訪中安仔敞開心扉，細數華星時期的低潮與突破，並深情憶述恩師梅艷芳的言傳身教。

為慶祝「華星唱片」成立55周年，官方特邀許志安（安仔）一連三集暢談其跨越近40載的音樂歷程。（官方提供圖片）

許志安公開恩師梅姐舞台心法

安仔坦言入行初期並非一帆風順，推出首張唱片《戀愛片段》後，接連三張專輯銷量未如理想，讓他陷入長達三年的迷茫期。幸好隨後憑藉轉型作品《翻騰》橫掃三台冠軍，才為他開啟音樂上的無限可能，其後更憑《喜歡你是你》及《男人最痛》等金曲奠定實力派地位。接受主持人Colin訪問時，安仔除了分享各張專輯封面設計和拍攝趣事，還有當年於尖沙咀酒廊登台累積臨場經驗的歲月。他大讚華星唱片充滿濃厚人情味，說：「華星喺我人生路途上佔咗個好重要嘅位置，係一間非常有溫度同埋人情味嘅公司，係我嘅娘家。」

1993年安仔憑《喜歡你是你》及《男人最痛》等金曲奠定了他實力派地位。（官方提供圖片）
《男人最痛》這張專輯在許志安的音樂生涯中具有舉足輕重的地位。（官方提供圖片）

在安仔的音樂生涯中，他最感謝恩師梅艷芳的悉心教導，並分享梅姐曾傳授他的舞台心法：「梅姐教過我，哪怕台下有一萬個觀眾，你都要唱到每一個人都覺得你只係望住佢唱，要入到佢個心。」這番說話讓他銘記至今。即將重返紅館開唱的安仔表示，希望帶着初入行時的初心與熱誠，再次為歌迷帶來最真摯的演出。

許志安是樂壇天后梅艷芳的入室徒弟。（官方提供圖片）

與HIFI德搶先聽《男人最痛》母帶重製版好驚喜

而最新一輯專訪中，更邀請人稱「HiFi 德」、太極樂隊結他手的劉賢德（德哥），與許志安搶先試聽《男人最痛》Remastered 版。安仔說：「簡直係驚喜！以前嘅版本聽起來樂器同人聲較為緊湊，但今次重製版一放，整個音場即刻拉開晒，層次非常清晰。我甚至聽到自己當年錄音時細微嘅呼吸聲同喉音細節，感覺好似重返當年嘅錄音室一樣。」

最新一輯專訪中，更邀請人稱「HiFi 德」、太極樂隊結他手的劉賢德（德哥），與許志安搶先試聽《男人最痛》Remastered 版。（官方提供圖片）

德哥說：「呢個就係現代 Hi-Res 技術嘅魅力。將管弦樂團層次拉到後方，安仔嘅人聲立體地突出喺前方，打造出 3D 空間感。閉上眼，就似坐喺 Concert Hall 第十行欣賞 Live 演出一樣。」他更透露，為了不同載體動態需求，特別針對黑膠、CD及串流平台等，調校四個不同母帶版本，以專屬處理才能發揮極致音質。安仔感謝德哥的專業和用心，希望未來合作推出專屬發燒碟，回饋音響發燒友歌迷！

許志安搶先聽重製母帶大讚：好似重返當年的錄音室。（官方提供圖片）
許志安（官方提供圖片）
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