方文山爆婚內偷食女星8年　傳精神操控女方用妻子癌症病重騙同情

知名作詞人方文山與填詞人妻子古小力育有一子，但11日遭內地媒體爆料他多年來與一名女藝人Y女有密切感情往來，甚至指兩人曾維持長期地下戀情，方文山更以簽約藝人的名義，對女方精神操控長達8年。



自稱知情人士的L先生向內地媒體爆料，稱女方約於2013年透過業界人士與方文山認識，雖然方文山並沒有對外公布自己與古小力的婚姻，但2012年古小力已為方文山誕下一子。從2015年開始，與妻子古小力仍處於婚姻存續期間的方文山，對Y女士展開長達近3年的追求，以要為其解約，並以已立項的電視劇《書法武林》中女二號角色適合她為由，同時被指以類似「PUA」的方式向多名女性畫大餅，邀約到酒店聊劇本。

方文山遭爆多年來與一名女藝人Y女有密切感情往來，甚至指兩人曾維持長期地下戀情，方文山更以簽約藝人的名義，對女方精神操控長達8年。（微博圖片）

知名作詞人方文山有《菊花台》《青花瓷》等作品，看更多婚內偷食爆料及方文山回應說明：

+ 5

剛開始不僅使用甜言蜜語，更以老婆脖子患有腫瘤、癌變重病需要開刀、即將去世等理由博取Y女士同情，並以「親人、愛人、經紀人」的身分，承諾同在娛樂圈的Y女士寫歌、拍戲，並力捧Y女士。

但爆料內容稱，方文山並未實現相關承諾，而是以簽約薪資為標準，每個月給Y女士人民幣1萬元津貼，不斷以培養藝人為理由，要求Y女士進行各類學習、培訓及創作，被指藉此限制其自由。爆料者還聲稱，期間長期處於低落情緒的Y女士曾有過極端行為。

報導更指出，雖然方文山被指一直向Y女士描繪美好未來，但在情感上的陪伴卻給得相當充足，連續3年在Y女士生日時，寫下手寫情書、寫詩為她慶生並表達愛意，內容纏綿悱惻。兩人異地戀期間，方文山也會不時傳送充滿愛意的文字，從相關爆料內容來看，兩人的感情一度相當甜蜜。

爆料者L先生聲稱，Y女士與方文山已於2025年初正式解約並分手。至於分手原因，L先生表示，Y女士發現方文山並非只與自己交往，外界還有其他多名疑似交往對象，且據稱都是每年在西塘漢服文化周活動中，經由圈內人士介紹而認識。

爆料內容還提及，方文山口中所稱病重的古小力，目前仍在周杰倫所屬的杰威爾音樂公司擔任財務總監。據L先生說法，Y女士無法接受相關感情狀況，在看清雙方關係後，選擇與方文山分道揚鑣。

對此，方文山助理否認爆料，表示都是亂傳的。不過也有網友發現，2024年內地女星戚薇上「乘風破浪」節目時，曾打電話給他，當時她跟很仰慕方文山的女星王琳表示方文山「他單身」，這點也讓人霧裡看花，不知方文山是否早已離婚。

【延伸閱讀】《爸爸去哪兒》夏克立被爆出軌又睡女粉 前經理人證實替前妻不平（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 10

延伸閱讀：

方文山揭開周杰倫這一面 私下相處全說了

周杰倫回歸封神！新專輯「太陽之子」2天賣破218萬張！MV劇情超燒腦

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】