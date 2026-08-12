洪永城爆被Fit爆老婆逼跑步　女兒每日開心喊：run with me

洪永城（Tony）昨晚（11/8）出席醫美品牌活動。身型保持得極佳的他，接受《香港01》訪時大談日常保持身材的心得，並大方分享與家中的「大小情人」太太梁諾妍（Inez）及兩位寶貝女兒的溫馨互動與育兒經。

愛妻太Fit成無形壓力

提到平日如何維持體態與健康，洪永城笑言自己其實是被太太「逼」出來的。他打趣道：「哇，你見我老婆咁Fit！我係『被逼』要去跑步同埋Keep好身型㗎！因為佢時不時會帶啲朋友返嚟屋企食飯，全部都係跑步嘅，你想像吓，整間屋都係六塊肌肉、八塊腹肌嘅人喺我屋企出出入入……所以我都小不免要跑步、做Gym。」

洪永城笑言被老婆強逼去跑步。（葉志明攝）

準備TVB台慶大項目 女兒變身「跑步小隊長」

除了為了家庭維持體態，洪永城透露近期亦有工作上的動力，他說：「嚟緊要做節目嘛，我哋TVB嘅元祖級、大型嘅院線節目，即將要做好多準備功夫同Live，所以Keep Fit都有動力嘅。」

而提到家中的兩位寶貝女兒，洪永城臉上盡是幸福笑容。他笑言女兒完全遺傳了媽媽的運動細胞，每天最期待的就是拉著他跑步：「佢哋不知幾想跑！佢哋現時每日嘅心願，最開心就係問『Daddy, can you run with me?』 我問佢『啊？又Run？你打籃球好唔好？』佢就話『No! Run! I want run!』 總之搵個地方畀佢哋走嚟走去、玩捉人，玩捉迷藏，就已經好開心。」

洪永城今晚出席活動。（葉志明攝）

洪永城今晚出席活動。（葉志明攝）