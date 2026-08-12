《有點心機又如何？》將完結！盤點5招約會小心機　讓男生秒淪陷

日本朝日電視台（TV Asahi）熱門戀愛綜藝節目《有點心機又如何？》（あざとくて何が悪いの？），自2019年9月27日播出後一直大受歡迎，但節目將於今年9月正式畫上句號，不少忠實觀眾與網民紛紛大感不捨。



該節目由山裡亮太聯同前主播田中美奈實與弘中綾香主持，其後換成山裡亮太夥拍鈴木愛理做主持，播出多年來一直被華語觀眾封為「高級社交與約會聖經」，節目之所以爆紅，並非教人如何虛偽耍手段去求愛，而是傳授「讓對方感到被重視、同時展現自身魅力」的社交心理學。到底節目歷來最令男人無法抵抗、連男性嘉賓都頻頻認同的5招「小心機必殺技」是什麼？以下一一話你知！



熱門戀愛綜藝節目《有點心機又如何？》（あざとくて何が悪いの？）現時由山裡亮太夥拍鈴木愛理主持。（IG@tver_official_ig）

盤點《有點心機又如何？》中5招約會「小心機」

1.約會眼神鎖定！45度角仰視激發保護欲

約會聊天時直視對方眼睛超過5秒容易帶來壓迫感。節目裡嘉賓多次示範的完美角度，是將頭微微傾斜45度，從下往上微微仰視對方。這種視覺落差能瞬間激發男性的保護欲，搭配適度的眼眸停留，營造出「我現在的世界裡只有你」的專注感。

與男性朋友約會聊天時頭微微傾斜45度，從下往上微微仰視的角度能瞬間激發對方的保護慾。（IG@azatoinsta）

2.反手撩髮露鎖骨！不經意散發極致魅力

看似不經意的撥頭髮，其實是極具殺傷力的肢體語言。節目嘉賓分析，最有效的手法是「用對側的手繞過頭後撥髮」（例如用右手撥左邊頭髮），這樣能完美展現脖子到鎖骨的線條，這種反向動作優雅之餘亦能自然拉長身形比例。

女孩子約會時反手撩髮露鎖骨，這樣看似不經意的動作，實際上能完美展現脖子到鎖骨的線條之餘還不失優雅。（IG@azatoinsta）

3.點酒隱藏社交密碼！一招打破社交距離

在酒吧或餐廳約會，點選飲品也是社交戰場。節目建議避免點一般的啤酒，轉而選擇帶有吸管、色彩鮮艷或名字有趣的調酒，用吸管喝飲料時眼神自然看向心儀對象，或是藉由「這杯味道很特別，你要不要試一口？」自然打破社交距離，創造親密互動。

與心儀對象約會時可以選擇帶有吸管的飲品，吮吸管時眼神自然看向對方，打破社交距離。（IG@azatoinsta）

4.穿搭暗藏驚喜！Casual變Feminine瞬間提升吸引力

穿著上的心機在於「隱藏式的驚喜」。例如外層穿著版型略大的保守針織外套或大衣，到了室內脫下外套後，裡面竟是貼身或微微露鎖骨的剪裁。這種從Casual（休閒）到Feminine（女性化）的視覺反差，能在瞬間大幅提升吸引力。

「心機女」約會時從Casual（休閒）轉變成Feminine（女性化）形成的視覺反差，能在瞬間大幅提升吸引力。（IG@azatoinsta）

5.高質素情緒價值！微誇張回應讓人超有成就感

許多人在約會時會因緊張而表情僵硬，但「心機女」（指善於展現魅力的女生）懂得善用肢體語言，當對方講笑話或分享經歷時，微微傾身、雙手捧臉，或是伴隨輕微的拍手大笑。這種高質素的情緒價值反饋，會讓對方產生「跟你聊天非常有成就感」的心理暗示。