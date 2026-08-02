日本星二代清水良太郎37歲陳屍家中疑輕生　曾與女神深田恭子交往

日本演藝圈傳來噩耗！知名諧星清水章的兒子清水良太郎，於8月1日晚間被發現陳屍在東京自家公寓中，警方到場確認已無生命跡象，享年37歲。



由於現場無外力介入跡象，初步研判可能為輕生，其經紀公司低調證實死訊，表示不便透露更多細節。

清水良太郎於8月1日晚間被發現陳屍在東京自家公寓中，警方到場確認已無生命跡象，享年37歲。（IG@shimizu_ryotaro815）

清水良太郎是星二代，還曾與女神深田恭子交往過：

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清水良太郎是72歲模仿大師清水章的三兒子，出道以來便受到矚目，他2006年憑藉NHK 大河劇《功名十字路》正式踏入演藝圈。

隨後在 2011 年追隨父親的腳步，轉戰模仿界，曾在2013年NHK晨間劇《小海女》客串演出年輕時期的日本殿堂級歌手橋幸夫，演藝前途曾被看好，更曾與女神深田恭子交往過。

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他於2016年5月與圈外女性結婚並育有1女，看似迎來人生新階段，卻在2017年因涉嫌吸毒被判刑1年6個月、緩刑3年，該事件導致他被經紀公司解約，不得不全面停工，停止演藝圈工作，生活也隨之跌入谷底，直到2024年才逐漸復出。

清水良太郎今年6月5日才與父親清水章一起舉行《爆笑！親子模仿演唱會》，這場父子同台演出，引起不少老粉的關注與支持，沒想到竟突然發生悲劇，據悉，昨晚9點他被發現在自家失去意識，鄰居報案後警方到場確認已經死亡，因現場無外力介入痕跡，目前初步研判可能為輕生，不過確切原因仍有待調查。

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