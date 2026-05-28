Ano上日綜被逼問討厭藝人名字引不滿　心寒節目惡意企劃宣佈退出

日綜又因為惡意整活鬧出事了！ano（あの）醬正式宣佈退出自己的冠名節目《ano醬頻道》，背後暴露的行業問題真的讓人唏噓。



事件起因是此前節目錄制中，ano醬被臨時提問「討厭的藝人是誰」，她當場說出鈴木紗理奈的名字。

日本人氣歌手ano（あの）（ig@a_n_o2mass）

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這件事傳到當事人耳中，48歲的鈴木紗理奈直接公開表達不滿，直言雙方毫無交集，這種無端點名根本不是綜藝效果，就是刻意為難、變相欺負人。

鈴木紗理奈被ano無端點名，認為是變相欺負人。（IG@munehirovoice）

梳理下來才發現，這早已不是偶然失誤。ano醬透露，她過往無數次和節目組溝通，明確反對惡意提問、揭短式企劃，坦言這類內容會讓嘉賓陷入尷尬，可節目組始終我行我素。哪怕她此前提出過退意，對方口頭承諾整改，實際卻毫無改變。

這次爭議環節更是臨時安排，事前完全沒有溝通。錄製時ano醬特意提醒節目組對發言做消音處理，避免傷害到對方，可這句善意提醒最終也被一刀剪掉。節目只截取有衝突、有看點的內容播出，刻意放大矛盾博眼球。

如今ano醬心灰意冷選擇退出，這檔冠名節目也大概率隨之停播。事後節目組和電視台才慢悠悠出面道歉，但道歉在我看來更像是走個形式。

現在不少綜藝都陷入了一個怪圈：不靠有趣的內容、用心的策劃留住觀眾，反而沉迷搞人身攻擊、惡意引戰、當眾揭短。為了短暫的收視率和話題度，一次次為難藝人、製造對立，把冒犯當成笑點，把惡意當作綜藝效果。

真正經典的綜藝，靠的是默契互動和真誠的趣味，而不是踩着別人製造話題。嘉賓之間有交情的玩笑是玩梗，毫無交集就當眾點名詆譭，這早已突破了職業底線。

一味靠衝突博熱度，不僅消耗藝人，也在消耗觀眾對綜藝的好感。希望節目組能清醒一點，別再把低俗當有趣，守住內容和做人的底線吧。

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