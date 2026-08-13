前CNBLUE李宗泫因偷拍退圈轉行美容遭洗版　自爆離婚強調絕不復出

韓國樂團CNBLUE前成員李宗泫，2019年因捲入偷拍群組及私訊騷擾網紅等醜聞退團。近日他突發文透露轉行美容市場推廣，豈料慘遭網民洗版圍剿。被罵爆刪文後，他再發長文向CNBLUE隊友致歉，強調絕不復出，更一度自爆已婚及正處理離婚事宜。



李宗泫因涉及性醜聞及「鄭俊英聊天室」惹爭議退出CNBLUE。（網上圖片）

捲鄭俊英偷拍群組醜聞形象插水

回顧李宗泫的退團導火線，事緣於2019年3月，他爆出捲入圈中好友鄭俊英及勝利的「淫片群組」風波。當時鄭俊英涉嫌偷拍性愛片並於群組內瘋狂散播，而李宗泫的露骨聊天紀錄亦無所遁形。他不但被揭發曾託鄭俊英介紹美女，更明言希望物色「漂亮乖巧的女生玩玩」。此等言論令其苦心經營的形象瞬間插水，最終於同年8月宣布退出CNBLUE。

轉行美容市場推廣遭圍剿，自爆離婚

時隔多年，他日前突更新社交網透露已轉行做美容市場營銷，並感嘆認真生活不易。豈料網民怒氣未消瘋狂洗版，他隨即刪文並改發長文，坦承離開演藝圈後個人生活經歷諸多磨難，並承認當年退團完全是自己咎由自取，擔心自己留在團體中，反而會給團體帶來更大的傷害與污點。他同時打破被隊友冷落割席的傳聞，強調退團完全是個人選擇，對於成員因而受牽連挨罵感到相當心痛。文中他更一度自爆曾組建家庭但現正處理離婚，但隨後將該句刪除。

李宗泫轉行美容市場營銷。（IG@cnbluegt）

時隔多年發文。（IG@cnbluegt）

遭網民洗版後刪除帖文。（IG@cnbluegt）

李宗泫強調絕不復出演藝圈

對於被質疑發文是為復出試水溫，李宗泫馬上落閘強調：「這篇文章絕非為了重返演藝圈而寫。」並宣佈全面停用社交網：「以這篇文章為終結，我將不再進行任何社交平台活動或進一步的溝通。我將徹底回歸平凡的非藝人生活，在反省過往的同時，過著不讓社會蒙羞的正直生活，成為一個有責任感的人。」最後，他亦感性向CNBLUE隊友及所有關照過他的人道歉並致謝。

李宗泫發佈長文，宣佈永久退出社交媒體。（IG@cnbluegt）

李宗泫發佈長文，宣佈永久退出社交媒體。（IG@cnbluegt）