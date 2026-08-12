《7號房的禮物》童星葛素媛長大了　從萌樣蛻變成熟知性氣質女神

曾在經典韓國電影《7號房的禮物》中以精湛演技讓觀眾淚目、飾演幼年「妍思」的韓國童星演員葛素媛（葛瀟轅），如今已正式邁入20歲的花樣年華！



日前她驚喜登上KBS 2TV綜藝節目《末子秀》嘉賓席，擺脫以往稚嫩的萌樣，以一身仙氣十足且成熟知性的氣質震撼現場觀眾，瞬間引爆熱烈討論。

葛素媛飾演劇中幼年「妍思」。（《7號房的禮物》劇照）

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這次葛素媛（葛瀟轅）是以「魔術方塊愛好者」的身份隨同好友一同登台。她透露，最初是因為叔叔開設魔術方塊教室而接觸這項興趣，隨後便深陷其中，甚至因此結識了魔術方塊界的大神級好友。談到近況時，她展現出相當隨和又率真的一面，笑稱自己目前最大的煩惱居然是「沒有煩惱」，正以順其自然的灑脫態度享受當下的生活。

許多童星長大後常因難以擺脫代表作的影子而感到困擾，但葛素媛（葛瀟轅）對此相當坦然。她感性表示，經常有長輩問她一直被貼上「妍思」的標籤是否會覺得有負擔，但她心裡只有滿滿的感激：

無論大家是用「妍思」、還是「葛素媛（葛瀟轅）」記住我，光是至今還願意記得我這件事，就已經非常謝謝大家了。

這番落落大方的回應獲得全場掌聲。目前已成年並持續精進演技的她，未來動向也讓影迷們充滿期待。

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